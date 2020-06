annonse

Den knelende politikvinnen heter Lisa Simonsson, er 23 år gammel og har skrevet på sin blogg at hun har «sykt store problemer med våpen».

Simonsson skapte debatt da hun knelet for demonstranter mens hun holdt opp en plakat med teksten «Hvit stillhet er vold». Dette skjedde i forbindelse med en demonstrasjon mot rasisme, knyttet opp til George Floyd som døde etter brutal behandling av i USA.

Ifølge Samhällsnytt er den 23 år gamle politiassistenten utdannet ved den nye politilinjen ved Södertörns högskola. Utdannelsen her fokuserer spesielt på «kjønn, klasse og etnisitet», ifølge Sveriges Radio. Målet var en «mer interkulturell og kjønnsbevisst utdannelse». Og ifølge Södra Sidan lærer politistudentene mye om «migrasjon og mangfold».

Politi utdannet ved den omstridte høyskolen skal ikke være klare for jobben som politi.

– Aspiranter som kommer fra Stockholmsutdannelsen er dårligst forberedt for ytre tjeneste, sier en kilde til det svenske nettstedet.

Simonsson var tidligere en ivrig blogger. På bloggen fortalte hun om gjerne om sin hverdag som politistudent. Torsdag 12. april 2018 skrev Simonsson et innlegg på bloggen om at hun hadde hatt våpentrening, selv om hun har «sykt store problemer med våpen».

I tillegg er Simonsson aktiv på Instagram.

Skaper debatt

Simonsson har startet en stor debatt i Sverige. Hun får en god del støtte. Politiet i Norrmalm skriver på Instagram at de ikke kan kommentere enkelttilfeller, men at de «generelt står bak menneskerettigheter og allas lika värde», og at det er en« god taktikk å i første omgang bruke kommunikasjon og dialog for å redusere risikoen for konflikter».

VG skrev at Simonsson knelte i sympati, startet «klemmefest», og at hun hylles. Hun fikk også skryt av innenriksminister Mikael Damberg (S), som man kan se i det korte klippet nedenfor:

Men politikvinnen får også en del kritikk. Den tidligere politimannen Peter Springare kaller opptrinnet pinlig og skriver blant annet:

«I dag skammer jeg meg over å ha vært politi i nesten 45 år. Pinlig, veldig pinlig. Denne stakkaren har jo helt mistet grepet. Tragisk nok er hun ikke alene. Dessverre er dette resultatet av det stressede og angstdrevne politiet vi har i dag (…) Håper hun får hjelp av standhaftige politisjefer slik at hun umiddelbart kan forlate politiyrket for en for henne mer passende livsoppgave.»