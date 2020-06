annonse

LO-leder Hans Christian Gabrielsen kritiserer regjeringens coronahåndtering, og mener krisepakkene preges av ideologi.

Da han innledet under LOs representantskapsmøte tirsdag 9. juni sa Gabrielsen blant annet:

– Da Norge stengte ned i midten av mars, var det tverrpolitisk enighet om at staten måtte dra gullkortet. Inntrykket var at partipolitikk og ideologi ble satt litt på hold i den første tiden. Men da regjeringen presenterte sin krisepakke for fase 3, var det tydelig at ideologien var tilbake.

Særlig kuttet i formuesskatten og fraværende arbeidsmarkedstiltak ble trukket frem av LO-lederen, skriver NTB. Han etterlyser sosial rettferdighet, og er kritisk til privatisering:

– Det er alltid interessant å se hva som skjer når ideologi møter virkelighet i tider som dette. Kostnaden ved krisen skal sosialiseres, mens gevinsten, den skal privatiseres (…) Mens tusenvis av permitterte nordmenn fortsatt venter på penger fra Nav, foreslo regjeringen å kutte ytterligere i formuesskatten i sin siste tiltakspakke. Det er ikke akkurat noen invitasjon til felles dugnad, la LO-lederen til.

Gabrielsen frykter masseoppsigelser, og etterlyser flere tiltak og en mer aktiv industri- og næringspolitikk. Dessuten krever han milliarder i kompensasjon til kommunene.

