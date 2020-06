annonse

annonse

Snart tre måneder etter at coronakrisen sendte flere hundre tusen nordmenn ut i ledighet, har Nav endelig fått på plass ordningen for lønnskompensasjon.

Ordningen skal gi permitterte full lønn de første tyve dagene.

– Vi er veldige glade for at denne ordningen nå er oppe og går, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng til VG.

annonse

Ordningen ble vedtatt i mars, og innebærer at Nav sikrer full lønnskompensasjon i 20 dager etter permittering. Arbeidsgivere sørger for kompensasjon de to første dagene, Nav dekker dag 3-20. Dette gjelder arbeidstagere som ble permittert fra og med 20. mars.

Les også: Nav: Lønnskompensasjonen er forsinket

Vågeng sier til VG at arbeidsgiverne nå må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte blir utbetalt:

– Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen.

annonse

– Hvorfor har det tatt så lang tid å få denne ordningen på plass?

– Det har tatt tid fordi vi først vurderte et spor som vi fant ut la for mye ansvar på den permitterte. Derfor falt valget på en løsning der vi innhenter nødvendig informasjon fra arbeidsgiveren. Nå har vi funnet en enkel og rask løsning som gir de permitterte pengene de har krav på.