Statsadvokat Geoffrey Berman i New York sier prins Andrew forsøker å gi et uriktig bilde av at han samarbeider med påtalemyndigheten i Epstein-saken.

Beskyldningene på tvers av Atlanterhavet fortsetter etter at en person med kjennskap til saken ifølge flere medier uttalte at Storbritannias prins Andrew har fått formell innkalling til avhør i Jeffrey Epstein-etterforskningen i New York, men ikke har vært villig til å samarbeide.

Mandag avviste en av prins Andrews advokater at prinsen har nektet å samarbeide og sa at han «minst tre ganger har tilbudt seg å bistå» i etterforskningen av avdøde Epstein.

Epstein var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner da han ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor.

Avviser prinsens versjon

– Det er feil når Storbritannias prins Andrew hevder at han har kommet med gjentatte tilbud om å hjelpe amerikanske myndigheter med å etterforske den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein, sa statsadvokat Geoffrey Berman i New York senere mandag.

Berman sa allerede i mars at han ønsket å stille spørsmål til prins Andrew i Epstein-etterforskningen, og at han ville vurdere å iverksette juridiske skritt mot prinsen. Han avviser at prinsen har vært imøtekommende.

– I dag forsøkte prins Andrew igjen å gi folk et uriktig inntrykk av seg selv som opptatt av og villig til å samarbeide med en pågående føderal etterforskning av menneskehandel og relaterte lovbrudd begått av Jeffrey Epstein og hans medarbeidere, uttaler Berman mandag.

Berman understreket at prinsen ikke har gitt etterforskerne det de vil ha: et intervju med de føderale myndighetene.

Vil ikke møte opp

– Han har gjentatte ganger avvist vår forespørsel om å planlegge et slikt intervju, og for nesten fire måneder siden informerte han oss utvetydig – gjennom de samme advokatene som ga dagens uttalelse – om at han ikke vil komme inn til et slikt intervju, sier Berman.

Berman sier at hvis prins Andrew faktisk mener alvor med uttalelsene om å samarbeide, står døra åpen hos dem.

Prinsen skal ha sagt seg villig til å sende et skriftlig vitneutsagn, men det er ikke godt nok for de amerikanske etterforskerne, som har sendt en henvendelse via den britiske regjeringen for å få snakke med prinsen. Dermed kan det ende med at han blir tvunget til å møte for en britisk domstol for å svare på spørsmål under ed, ifølge BBC.

Blir ikke utlevert

Ifølge Reuters har USA og Storbritannia en gjensidig juridisk samarbeidsavtale, og det er denne FBI nå har henvist til når det ber om adgang til prinsen. Det britiske innenriksdepartementet kommenterer ikke slike saker, og det britiske kongehuset kommenterer ikke Epstein-saken.

I samarbeidsavtalen er det også mulighet for å be om utlevering, men i et intervju med Fox News mandag sier USAs justisminister William Barr at det ikke er aktuelt å kreve prins Andrew utlevert til USA.

Prins Andrew, som er dronning Elizabeths tredje barn og andre sønn, kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter etter at han i et intervju med BBC forsvarte sitt vennskap med Epstein.