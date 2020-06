annonse

Harvard Medical School-studie har sammenlignet antall biler parkert ved sykehus i Wuhan i 2019 med 2018, og finner stor økning i oktober i fjor.

Coronavirus-utbruddet kan ha funnet sted i den kinesiske byen Wuhan mye tidligere enn tidligere antatt, ifølge studien fra Harvard Medical School, som har analysert satellittbilder mellom januar 2018 og april 2019, samt internettsøk.

Forskningen konkluderer med at antallet parkerte biler ved større Wuhan-sykehus var mye høyere i fjor høst enn året før, og toppet seg en gang mellom september og oktober 2020. Den konkluderer også med at internettsøk fra Wuhan-regionen etter informasjon om «hoste» og «diaré» – to kjente Covid-19-symptomer – toppet seg på samme tid på den kinesiske søkemotoren Baidu.

Det har fått forskere til å anta at utbruddet begynte mye tidligere enn 31. desember, som er datoen da den kinesiske regjeringen varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) om utbruddet.

– Økt sykehustrafikk og internetsøkdata om symptomer i Wuhan startet før den dokumenterte starten av SARS-CoV-2-pandemien i desember 2019, konkluderer Harvard-forskerne.

– Ekstremt absurd

Kinas utenriksdepartement avviser imidlertid kontant studien og kaller den «ekstremt absurd». Hua Chunying, talskvinne for kinesisk UD, sa tirsdag i en pressemelding at hun ikke hadde sett studien, men at hun avviser konklusjonene.

– Jeg synes det er absurd, faktisk ekstremt absurd, å trekke denne typen konklusjoner basert på overfladiske observasjoner som trafikkmengde, sa hun.