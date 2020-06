annonse

annonse

Et brutalt angrep på en hvit mann som prøvde å forsvare butikken sin mot plyndrere vekker reaksjoner hos amerikanere og hos president Trump.

I videoen øverst kan vi se de voldelige demonstrantene sparke butikkeieren mens han ligger bevisstløs på bakken. I videoen nederst i artikkelen kan vi også se fra andre kameravinkler at de såkalte demonstrantene kaste murstein i hodet på mannen.

Mannen blir også pepret med skjellsord i det han blir sparket og slått.

President Donald Trump var sjokkert over de mange angrepene den siste uken utført av de såkalte demonstrantene på en pressekonferanse. Trump fordømte angrepet på den hvite butikkeieren.

Steinet

På sosiale medier er mange sjokkert over voldsangrepet.

I en video publisert på twitter kan vi se at steiner og mursteiner hagler etter mannen som prøvde å forsvare sin egen butikk fra å bli plyndret. Da mannen roper etter hjelp i det han prøver å komme seg unna demonstrantene blir han slått i bakken og får en stein i ansiktet som gjør han bevisstløs.

I det han ligger på bakken blir han sparket i hodet av en «demonstrant». Vi advarer mot sterke bilder i videoen under:

Another video of the man who was beaten and stoned in Dallas. Still want to pretend he was the aggressor? pic.twitter.com/VS3DuS6YDm

— Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) May 31, 2020