Kinas mestscorende fotballspiller og hans kone, som har vunnet to verdensmesterskap i badminton, skrives nå ut av historien etter kritikk av Kinas kommunistparti. I en kinesisk avis omtales fotballspilleren nå bare med forbokstaven «H».

Ye Zhaoying har vunnet gull i to verdensmesterskap i badminton, nemlig i Lausanne 1995 og Glasgow 1997. Hun la opp etter OL i Sydney 2000.

Ektemannen Hao Haidongs idrettsbragder er ikke ringere. Han har scoret hele 41 mål for det kinesiske fotball-landslaget, og er dermed Kinas mestscorende spiller.

Men selv meritter i eliteklassen hjelper lite når man legger seg ut med Kinas kommunistparti. I forbindelse med 31-årsdagen for Tiananmen-massakren 4. juni la Hao ut en video hvor han kritiserer Kinas kommunistparti for å begå «uhyrligheter», fra massakren i 1989 til dagens spredning av coronaviruset.

I videoen sier Hao at myndighetene i Beijing bør styrtes. Han tar også til orde for en kinesisk føderasjon istedenfor dagens enhets- og etnostat, ifølge South China Morning Post.

Nå er navnene til Hao og Ye utradert fra de viktige nettstedene Sina Sports og Tencent Sport. Paret risikerer også å få statistikken sin slettet fra rekordbøker. Den kinesiske avisen Titan Sports navngir ikke Hao, som kun omtales med forbokstaven «H»:

– I morges publiserte den tidligere kinesiske fotballspilleren H åpent, undergravende og skadelig materiell mot den kinesiske regjeringen og vårt folks suverenitet, og utnyttet coronavirus-pandemien til å sverte den kinesiske regjeringen, skriver avisen.

Hao og Ye antas å bo i Spania, mens parets felles sønn spiller for en serbisk fotballklubb, og er dermed ikke umiddelbart utsatt for forfølgelse. Kritikere av Kinas kommunistparti har ofte sporløst forsvunnet, før de senere dukker opp i skueprosesser og idømmes lange fengselsstraffer.

Hao står imidlertid ikke alene. Han har et nettverk som foruten eksilkinesere omfatter Steve Bannon, som er tidligere rådgiver for USAs president Donald Trump, medgrunnlegger av Breitbart News og i dag pådriver for nasjonale høyrebevegelser i Europa.

Det å viske ut folk fra historien var også vanlig i Sovjetunionen, som gjorde det til en kunst å retusjere fotografier for å fjerne individer som hadde falt i unåde. Et eksempel er det berømte bildet hvor Stalin og NKVD-sjef Nikolaj Jezjov spaserer langs Moskva-kanalen.

Historisk sletting er imidlertid ingen kommunistisk oppfinnelse. Praksisen fantes også i Romerriket, hvor folk kunne dømmes til damnatio memoriae, det vil si at navn og bilder ble fysisk ble fjernet fra offentlige registre, bøker og malerier slik at ettertiden ikke skulle vite at personen har eksistert.

I senere år har den politiske venstresiden i Europa og Nord-Amerika ivret for å fjerne navn og bilder av historiske personer som ikke anses å leve opp til dagens politiske idealer.