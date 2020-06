annonse

Trump «forandre reglene» og ryster den dype statens «system» sier ambassadør Richard Grenell anerkjennende.

Det er første gang siden den tidligere ambassadøren til Tyskland gikk av som som fungerende sjef for USAs etterretning (Director of National Intelligence), at han nå snakker ut i intervjuer. Det ene med Fox News anker Tucker Carlson og det andre med Dave Rubin.

Til Fox News sier Grenell at Trump ikke «spiller etter reglene» som er satt av de privilegerte statsansatte i hovedstaden. Til Dave Rubin forklarer han begrepet «den dype staten» med det nettverk av mennesker som vier hele sin karrière til å jobbe i de mange føderale institusjonene med hovedkvarter i Washington D.C. Og de omgås vennskapelig med journalistene som bor i byen.

Grenell nevner Trump som en reell outsider, en mann som har vært en outsider i hele sitt liv, og som var ideell til å ta opp kampen med den dype staten. Trump hadde aldri overnattet i Washington D.C. før han flyttet inn i Det hvite hus, han hadde kun vært på dagsbesøk.

«Faktum er,» sa Grenell, «vi har et reelt problem i Washington DC, fordi det er et system hvor det ikke lenger er republikanere og demokrater som kjemper mot hverandre for å lage god politikk. Det er blitt en kamp mellom Washington og resten av Amerika.»

Til Dave Rubin forteller Grenell også om den toleransen han opplevde i Det hvite hus og av både Trump og den kristne, konservative visepresidenten, Mike Pence, over at han selv er åpent homofil.

Intervjuet med Tucker Carlson kan sees under. Intervjuet med Dave Rubin kan sees her.

