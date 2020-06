annonse

Tre av fire australiere har rasistiske fordommer mot australske urinnvånere, og mange vet det ikke selv, ifølge en undersøkelse lansert tirsdag.

Uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, yrke, religion, utdanningsnivå, politisk ståsted eller inntektsnivå viser det seg at et flertall av de spurte australierne hadde et negativt syn på sin egen urbefolkning, ifølge funnene i en studie fra Australian National University (ANU) som ser på underbevisste fordommer.

– Resultatene er sjokkerende, men ikke overraskende, sier den australske medforfatteren, professor Siddharth Shirodkar ved ANU College of Arts and Social Sciences.

Undersøkelsen er gjort blant mer enn 11.000 australiere over 10 år ved hjelp av en såkalt IAT-test (Implicit Association Test) som brukes til å måle ubevisste, stereotypiske tankesett og oppfatning om for eksempel kjønn, religion – og etnisitet.

Universitetene Harvard, Yale og Sydney har samarbeidet i studien, og funnene er publisert i Journal of Australian Indigenous Issues.

– Disse resultatene viser at det kan være underliggende negative fordommer mot urfolk i Australia over alt, noe som sannsynligvis er årsaken til rasismen mange av de første australierne opplever, sier han videre.

Studien presenterer harde bevis for at den usynlige barrieren urbefolkningen sier de møter i samfunnet, eksisterer, og at det ikke er noe de innbiller seg, sier Shirodkar.

Resultatene viser også at svært mange ikke selv er klar over sine egne fordommer og holdninger.

Ifølge analysen kan slike negative implisitte eller ubevisste fordommer «føre til utbredt rasisme».

– Vi kan bare forestille oss hva som blir den samlede konsekvensen for urbefolkningen i Australia, sier Shirodkar.