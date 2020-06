annonse

annonse

Donald Trump får massiv kritikk etter en Twitter-melding om en 75-åring som ble skadet etter et brutalt møte med politiet. Det er NTB som skriver dette.

Trump skriver på Twitter at 75 år gamle kan være en Martin Gugino ANTIFA-provokatør, og at hele hendelsen kan være arrangert. Han skriver også at «falt hardere enn han ble dyttet».

Gugino ble alvorlig skadd da han ble dyttet av to politifolk og slo hodet i asfalten i forrige ukes protester i Buffalo, New York. Tilstanden til Gugino var før helgen alvorlig, men stabil, ifølge NTB.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020