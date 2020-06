annonse

– USAs fremtid står på spill

Tucker Carlson er blant de aller mest populære talk show-vertene i USA og har fast program på Fox News. I denne episoden fra tirsdag 9. juni gir han uttrykk for at galskapen ingen ende tar. Black Lives Matter stiller politiske krav, ikke minst om at politiet skal fratas finansiering.

Men det er en utrenskning av de nåværende politifolkene som er hensiktene, sier Tucker. Politiet er en av de få, om ikke den eneste, institusjonen som er pro-Trump og en nasjonal agenda. De venstreradikale ønsker å overta politikorpset for sine sympatisører. Dermed kan de innføre sin radikale agenda uimotsagt.

Bare 16 prosent av amerikanere sier i meningsmålinger at de støtter kampanjen for å frata politiet finansieringen («defund the police»), men demokratiske politikere har latt seg presse av de radikale og tør ikke si imot.

Tucker Carlson sier at nå er det viktigere enn noensinne å stå imot mobben som krever lojalitet til absurde krav. Man må fastholde sunn fornuft og ikke gi etter for noen krav om at man skal si seg enig i noe som man ikke er enig i. Stikkordet er integritet. Ved det minste tegn til svakhet er mobben over deg med ytterligere krav om underkastelse.

Carlson nevner hvordan folk har mistet jobben de siste dagene for å ha «feil» meninger. Blant annet måtte debattredaktøren i New York Times gå. Og de revolusjonære på venstresiden spiser sine egne, sier Tucker og viser klipp fra Minneapolis og andre byer.

Programmet er verdt å få med seg i sin helhet. USAs fremtid står på spill, er Carlsons budskap. Kan sees i vinduet under.

