En blandet forsamling er nå i gang med arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen.

– Kommisjonens medlemmer skal gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet, sa kulturminister Abid Raja til NRK i februar. Blant medlemmene er blant annet artisten Magdi, som rappet om drap på Frp-politikere.

Kommisjonen skal blant annet se på tiltak mot falske nyheter. De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet. Men det er ikke sikkert at de blir enige:

– Jeg tipper vi kommer til å gå fra hverandre i et lite kaos av kjempevanskelige problemer som vi skal jobbe med i to år, sier leder for den nye ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, til NTB.

– Mitt mål er ikke at vi skal være enige. Jeg ser ikke at det å komme med en enstemmig innstilling skal være et mål i seg selv, det er nesten som en selvmotsigelse i møte med ytringsfriheten. Men jeg håper vi blir relativt tydelige på hva vi mener bør gjøres på de områdene vi finner problematiske (…) Men jeg håper ikke vi klorer øynene ut på hverandre av den grunn.

Gruppen møttes tirsdag 9. juni på det nye Deichmanske bibliotek i Oslo.

Stor styrke

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er også medlem i Ytringsfrihetskommisjonen, og mener det store spennet i gruppen er en fordel:

– Det er mye artige folk med forskjellig bakgrunn, helt sikkert med forskjellige innfallsvinkler til stoffet. Jeg håper vi kan bli så konkrete og direkte som mulig, sier Selbekk, som i 2019 deltok på et seminar i regi av Ytringsfrihetsforbundet (Yfo).

Selbekk har en konkret idé som kan provosere:

– Jeg håper vi kan finne på noen stunt. Jeg har blant annet foreslått at vi kan invitere Lars Vilks til Norge. Det tror jeg hadde vært en fin markering av ytringsfriheten, sier han.

Vilks publiserte i 2007 en tegning av Muhammed i hundeskikkelse, og har siden den gangen levd under politibeskyttelse.

Raja: – Store forventninger

Kulturminister Abid Raja har store forventninger:

– Jeg har store forventninger til gruppa. Den er bredt sammensatt. De representerer den uenigheten som finnes ute i samfunnet på mange måter. Ikke alle uenigheter, men de har kjent på mange av ytringsfrihetens ulike sider og fasetter, og det ønsket vi å bringe inn i en sånn kommisjon.

Her er listen over medlemmene i ytringsfrihetskommisjonen:

* Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør, Oslo (leder)

* Ragna Aarli, professor, Bergen

* Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, artist, Oslo

* Eirin Eikefjord, journalist, Bergen

* Anki Gerhardsen, frilansjournalist, Bodø

* Nils Johan Heatta, instituttleder, Kautokeino

* Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Oslo

* Sebastian Klein, pedagogisk leder, Trondheim

* Mimir Kristjansson, politiker, Stavanger

* Adele Matheson Mestad, direktør, Oslo

* Bård Borch Michalsen, førstelektor, Harstad.

* Steinar Jørgensen Olsen, arbeidende styreleder, Kristiansand

* Shabana Rehman, daglig leder, Spydeberg

* Begard Reza, generalsekretær, Oslo

* Kjetil Rolness, skribent, Oslo

* Vebjørn Selbekk, sjefredaktør, Moss

* Jan Inge Sørbø, professor, Volda

* Sarah Zahid, student, Bergen

