– Jeg var fryktelig usikker på om jeg skulle tørre å si noe om denne situasjonen som nå tilspisser seg, i frykt for hvordan det skulle bli tatt imot. Svært nervøs gjør jeg nå et forsøk.

Slik innleder barnevernspedagog og miljøterapeut Jahn Christer Nerbøvik Humberset et innlegg på Facebook, hvor han klart tar avstand fra alternative medier som han kaller rasistiske. Innlegget er publisert i sin helhet av VG.

For å vise omverdenen at man er antirasist er det ikke nok å holde kjeft, mener Humberset.

Det handler ikke bare om «dødsfallet til ein kriminell svart mann i USA»:

«Du, ja du, som mener det siste. Jeg syns ikke du evner å se det store bildet i det hele! Det handler om hundrevis av år med undertrykkelse av folk med en annen hudfarge.»

Humberset forteller at han har opplevd rasisme selv på et lite sted som Ørsta. Han har blitt kalt «bæsj, jævla neger, nigger og ape». Så dette handler ikke bare om USA.

Slett meg som venn

De som deler saker fra blant annet Resett er Humberset lite begeistret for:

«Du som liker sider som SIAN, Norge først, Resett, Document.no og Fedrelandet viktigst. Du som deler kun kritiske artikler om demonstrasjonene i Oslo, men ingenting om budskapet bak dem. Føler du på noen måte at jeg snakker om deg nå. Da ser jeg gjerne at du sletter meg som venn, jeg vil uansett fjerne deg. Slike som deg har jeg ikke plass til i mitt liv.»

Humberset innrømmer at demonstrasjonen i Oslo øker smitterisikoen, og at «det er svært uheldig og veldig dumt med tanke på timing og dugnaden vi tross alt fortsatt er i.»

Men han forstår hvorfor det skjer, og det handler ikke om et enkelt dødsfall:

«Begeret er fullt for en stor del av befolkninga både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De har vært vitne til rasismen som skjer i USA, Norge og faktisk i ditt eget lokalmiljø. Nok nå.»

Reaksjoner

Humberset får masse støtte i kommentarfeltet, men også enkelte kritiske bemerkninger.

– Du er sikkert en hyggelig og grei mann, men at du ikke vil ha venner som deler tekster fra Resett og Document tyder på at du har veldig liten toleranse for andre sine meninger. Ingen av disse to nettavisene er rasistiske, og leses av stadig flere nordmenn. Skal det ende slik at vi ikke kan ha venner med andre politiske standpunkter er det et sykdomstegn for samfunnet, og det er skremmende at du støtter slike holdninger, skriver en person. Han får svar:

– zZz begge to med veletablert rasistisk agenda og vesentlig færre lesere enn de liker å påstå. Helt i orden å ikke ha plass til venner som ikke vurderer alle mennesker som like masse verdt. 🤫

Du kan lese hele Facebook-innlegget nedenfor: