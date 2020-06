annonse

I et spørsmål til justisminister Monica Mæland (Høyre) spør stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) om hvorfor ikke politiet grep inn mot det han kaller «den ulovlige demonstrasjonen»foran Stortinget fredag.

Demonstrasjonen var til støtte for «Black lives matter»-bevegelsen og George Floyd, afroamerikaneren som døde under en pågripelse av politiet i Minneapolis i forrige uke.

Helgheim begrunner spørsmålet med at «dette var et alvorlig brudd på smittevernbestemmelsene.»

«De inngripende tiltakene som er innført og den felles innsatsen innbyggerne har deltatt i for å stanse smittespredningen, har som kjent dramatiske konsekvenser. Bedrifter går konkurs, folk har mistet jobben, barn har i ukevis vært hjemme, eldre har vært isolert og ensomme og folk har ikke en gang kunnet ta farvel med sine nærmeste ved livets slutt. Dugnadsånden har vært imponerende og rørende, men det har kostet», skriver Helgheim.

Han mener alt dette kan ha vært forgjeves fordi tusenvis av personer som ikke ofret fellesskapet og dugnadsånden en tanke, brøt restriksjonene.’

«Det er for undertegnede uforståelig at regjeringen tilsynelatende ikke har gjort noe for å forhindre denne skandalen. Politiet grep ikke inn og de grove bruddene på smittevernstiltakene ser ikke ut til å få konsekvenser. Det ville for eksempel vært naturlig å pålegge alle som deltok på demonstrasjonen hjemmekarantene for å forhindre smittespredning.»