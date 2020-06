annonse

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) vil ikke gå med bøsse under årets TV-aksjon.

Senterpartiets Geir Pollestad sier til Stavanger Aftenblad at han støtter formålet om å bli kvitt plast i havet, men er dypt uenig med WWF i rovdyrsaken.

Miljøorganisasjonen WWF får inntektene fra årets TV-aksjon og det får bønder og jegere til å rase. Organisasjonen vil møte mange stengte dører i landbruksområdene i Rogaland søndag 18. oktober.

– De klarer rett og slett ikke å forstå hvordan det er for folk å leve i områder med rovdyr, sier Pollestad.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF sier hun er klar over at rovdyrsaken er et betent tema.

– Vi vet at det er noen miljøer som ikke ønsker å gi til TV-aksjonen i år, og det må vi bare respektere. Det er frivillig å være med på den nasjonale dugnaden, sier hun.

– Når det er sagt, synes jeg det er veldig leit at rovdyrsaken skal komme i veien for at over 900.000 mennesker får et bedre liv med mindre plastforsøpling, avslutter Andaur.

