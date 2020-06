annonse

Sammen med Greta Thunberg sendte Pauline Tomren i går brev til 38 øystater og ber dem advare mot at Norge blir medlem av FNs sikkerhetsråd.

Greta Thunberg er velkjent som klimaforkjemper, og har holdt tale til FNs hovedforsamling. Det var da hun ytret de berømte ordene: «How dare you!»

Pauline Tomren er er fylkestingstingspolitiker i Vestland for Miljøpartiet De Grønne og har vært med på å arrangere skolestreiker for klimaet.

I et brev til øystatene, som også også underskrevet av 22 forskere, skriver de:

«Vi skriver til dere foran det kommende valget til Sikkerhetsrådet for å dele vår dype bekymring for politikken som to av kandidatlandene, Norge og Canada, nå legger opp til. Hvis den blir satt ut i livet, vil den bety en betydelig risiko for vår felles sikkerhet nå og for framtidige generasjoner», ifølgeVårt Land.

– Det jeg håper vi oppnår, er at Norge ikke får en plass i sikkerhetsrådet. Jeg håper at øystatene vil stemme mot at Norge får en plass der, og at de vil kunne få med flere til å stemme mot Norge, sier Tomren.

– Vi vet at det er verdens fattigste land som blir hardest rammet av klimaendringer. Mange av dem kommer ikke til å eksistere hvis ikke vi kutter utslipp. I FN har alle land én stemmerett. Det betyr at disse øystatene kan få mye makt, selv om de kanskje ikke har det ellers.

– Dere skriver at norsk oljepolitikk er en trussel for sikkerheten i verden nå og i framtida. Mener du at den er det?

– Absolutt. Øystatene er de landene som er sterkt truet av den oljepolitikken som Norge og Canada driver, svarer Tomren.