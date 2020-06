annonse

På onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen takket helsedirektør Bjørn Guldvog de som har latt seg teste for koronasmitte.

– Det er helt avgjørende at folk lar seg teste, sa helsedirektøren.

Han understreket at det mest avgjørende for at samfunnet skal kunne fungere mest mulig normalt under pandemien er nettopp at man finner de som er smittet av viruset, i tillegg til at man forebygger smitte. Dette gjelder særlig nå som samfunnet gradvis er blitt åpnet opp igjen.

– Da kan vi bryte en smittekjede og unngå at det smitter andre, sier Guldvog.

Helsedirektøren understreket at slik testkriteriene er nå skal alle som har milde luftveissymptomer få tilbud om å testes for covid-19-smitte.

Det gjelder alle som har hoste, feber, tungpustethet, eller tap av luktesans og smakssans. Barn skal også få tilbud om test om de har noen av disse symptomene, og Guldvog gjentok at det fortsatt frarådes at besteforeldre og andre i risikogruppa skal passe barn.