Selv om partiene på Stortinget brukte mindre penger på fest og moro i fjor enn tidligere, så topper Høyre listen med nesten 4.500 kroner per årsverk.

Etter at denne praksisen ble offentlig kjent i 2018 så har summene partiene bruker på fest og moro falt kraftig, skriver Aftenposten.

Høyre har overtatt tronen fra Frp som partigruppen som oppgir at de bruker mest statlige midler per årsverk på såkalte «velferdsutgifter». I praksis definerer skatteloven dette som penger til fest, hyggereiser, moro og sosiale arrangementer uten faglig innhold til personer innad i virksomheten.

Regjeringens regelverk for statsansatte hadde i 2019 en øvre grense på 486 kroner per person per år for hvor mye statlige virksomheter kan bruke på velferdstiltak. Høyres stortingsgruppe brukte i fjor 4.470 kroner per årsverk.

Sekretariatsleder Christine Wist i Høyres stortingsgruppe, har svart på Aftenpostens spørsmål om på hvorfor partiet mener de fortjener å bruke betraktelig mer offentlige penger på fest og moro enn det statsansatte får lov til, med den absolutte taushet.