Høyre har vært det største partiet de to siste månedene på Opinions stortingsmåling, men nå taper Erna Solberg oterreng til Senterpartiet.

Høyres fall på 3,8 prosentpoeng gjør at Arbeiderpartiet går til topps igjen på målingen, skriver NTB. Opinion har laget målingen for FriFagbevegelse , Dagsavisen og ANB. Dermed har de rødgrønne hele 87 mandater, mens dagens tre regjeringspartier kun har 47.

Mens dette er dårlige nyheter for Høyre, kan partileder Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet feire at partiet går fram med 2,6 prosentpoeng til 14,6 prosent oppslutning.

Regjeringens to mindre partier, Kristelig Folkeparti og Venstre, ligger fortsatt under sperregrensen med henholdsvis 3,9 og 3,5 prosent, mens Rødt kryper seg over grensen med over fire prosent igjen.