Politivold skjer dessverre ofte, også her hjemme. Hvorfor skal noen generalisere et enkelteksempel og utlede fordømmende konklusjoner. At et individ gjør noe galt – så betyr det ikke alle andre er skyldige.

Vi kjenner ikke hele saken – en vet at den endte i en tragedie og politibetjenten utøvde unødvendig makt. Men vi skal ikke forhåndsdømme – saken skal etterforskes og innen den tid bør man ikke trekke bastante konklusjoner.

Det er for tidlig å si at tragedien har sin årsak i rasisme

Slik som at det er «alle hvite» sitt ansvar, siden ofret var farget. Det er og blir en avsporing. Spørsmålet kan heller stilles om det enorme engasjementet omkring denne tragedien har sin årsak i pandemien? Gammelmedia har over tid skrevet seg nesten tom om en dommedag som ikke kom. Etter det oppsto det et vakuum. Men brått så dukket det opp en dramatisk hendelse, og det foran et åpent kamera. Igjen var tiden inne for sette følelser i sving.

Vi har vært isolert altfor lenge, nyhetsbildet har vært særdeles ensidig og urovekkende negativt. Det kan ha virket som en trykkoker, når det først bryter igjennom så kommer det fort. Mange har opplevd sosial nød, ensomhet og frustrasjon. De ser seg ut syndebukker, noe alle kan enes om.

Vi har sett det før, og vi kommer nok til å se det igjen. De setter en passer i en tragisk hendelse og trekker en vid sirkel. Alt innenfor blir da satt i sammenheng. Slik som USAs president, han pleier ofte å være en skyteskive, i gammelmedia er det allerede opplest og vedtatt at Trump er rasist. Hvor de har det fra det vites ikke. Men rasismeanklager behøves ikke å dokumenteres, det er bare å fremme påstanden. Da vil neste også gjøre det samme og når mange nok av de har gjort det. Er det ingen tvil om at Trump er en rasist. Selv om han sannsynligvis ikke er det.

En annen ting denne kampanjen har fokusert på er farge

Hvem er det som egentlig bryr seg om det? Kan det være de som bare er opptatt av utseende og ikke ser personen. Noen kan snakke om at hvite nordmenn møter mindre motgang enn de som har en annen bakgrunn. Men det er ikke noe nytt, det er et globalt fenomen. Flytter man til at annet land, så kreves det mer. Det vet faktisk også de som kommer til Norge. Det har jeg erfart som lærer for innvandrere.

I boken sto det, «i Norge så søker en arbeid etter annonser i avisen». Da slo en afrikaner i bordet og lo høyt, så begynte hele klassen å le. Så lo afrikaneren igjen, og sa «en venn brukte et norsk navn, han kom på intervju.»

Men det er ikke alle som kommer til Norge som har et reelt ønske om å få en jobb. De er etter min erfaring i et stort flertall.

Mitt inntrykk som lærer er at rundt en tredjedel vil jobbe. De fikk som regel praksisplass gjennom skolen. En elev ende i en fiskebutikk, og hadde tatt bilde av fiskedisken. Så ville han at jeg skulle gjette. Det var slik lærte han seg jobben. Men det var dessverre for få som viste interesse. Flertallet kom og satt der, men før de gikk hjem, måtte jeg signere et oppmøteskjema fra NAV.

I gammelmedia er tonen beklageligvis helt annerledes. Det er oss «hvite nordmenns» skyld, men vi forstår det ikke selv – fordi vi er hvite.