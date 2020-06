annonse

Skal jeg, som datter av en enslig mor på 50-tallet, bøye kne?

Enslige mødre står på en like stor klippe av historiske fordommer og undertrykkelse som svarte i USA. En må jo bare gjøre det beste ut av livet for det.

Norge var et fattig land på 50-tallet. Vi levde på to rom , og jeg sov i et kott.

Hadde ikke rom for meg selv før jeg var 17 år.

Annenhver dag spiste vi tørrsild og poteter til middag. Hadde det ikke vært for at jeg var sulten, så hadde jeg nekta å spise.

Bare lukta av dette gjør meg kvalm den dag i dag. Jeg bøyer heller kne for moren min som slet og klarte seg bra!!

