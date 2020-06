annonse

Formannen for Senatets justiskomité, Lindsey Graham, har ikke fått mulighet til å intervjue FBI-agentene som møtte nøkkelkilden i den beryktede Steele-mappen.

Slettet: Graham sa til Fox News’ «Sunday Morning Futures» 7. juni at han hadde bedt om å intervjue en FBI-agent og en etterretningsanalytiker, som hadde møtt primærkilden til den tidligere britiske etterretningsagenten Christopher Steele, men så langt har Graham blitt nektet å snakke med dem.

Steele-mappen inneholdt en samling av det som senere viste seg å være uberettigede påstander om en sammensvergelse mellom Russland og Trumps presidentkampanje i 2016. Den ble finansiert av politiske motstandere av Trump-kampanjen – tidligere utenriksminister Hillary Clinton og Den demokratiske nasjonale komitéen.

– Jeg ba om å intervjue agenten og etterretningsanalytikeren. Det var to andre personer som intervjuet dem tre dager i januar, igjen i mars, igjen i mai, og nå nekter de meg muligheten til å gjøre det, sa Graham.

Han ga ikke noen detaljer om når forespørslene ble fremsatt og hvem som hadde nektet tilgangen, men la til at han kommer til å «fortsatte å jobbe med systemet.»

Flere involvert

Graham sa videre at han ikke trodde at FBI-agenten og etterretningsanalytikeren var de eneste personene som visste at innholdet i Steele-mappen hadde blitt avkreftet – før den ble brukt som bevismateriale for å oppnå nye FISA-tillatelser til å overvåke Page.

Graham la til at han er fast bestemt på å gå etter alle embetspersoner som hadde kunnskap om FBIs intervju med kilden, men som allikevel fortsatte å bruke dokumentet for å oppnå en tillatelse fra FISA-domstolen for å overvåke Page.

– Vi kommer ikke til å la systemet klandre en etterretningsanalytiker eller en agent på lavt nivå for å ha bedratt retten. Jeg tror det går helt til topps, og jeg vil komme til bunns i det. Det betyr at tidligere visejustisminister Sally Yates, tidligere visejustisminister Rod Rosenstein, tidligere FBI-nestleder Andrew McCabe og tidligere FBI-direktør James Comey må stille opp foran komiteen. De vil bli spurt følgende spørsmål: «Hva visste du og når visste du det?», sa han.

Pålitelighet

Generalinspektør Michael Horowitz, som har etterforsket FBIs påståtte misbruk av FISA, konkluderte i sin rapport som ble utgitt i desember 2019 at FBI-intervjuer som fant sted i januar, mars og mai 2017 med primærkilden «reiste betydelige spørsmål om påliteligheten til Steele-mappen.»

Under et intervju med FBI i januar 2017, fortalte primærkilden FBI at «han/hun ikke hadde sett Steeles rapporter før de ble offentliggjort samme måned, og at han/hun kom med uttalelser som indikerte at Steele kom med feilinformasjon eller overdrev primærkildens uttalelser i flere deler av rapporteringen.»

Horowitz bemerket i sin rapport at FBI hadde mottatt denne informasjonen fra Steeles kilde kort tid etter at FBI sendte inn den første fornyelsessøknaden om å overvåke Carter Page, og flere måneder før den andre fornyelsessøknaden.

Primærkilden uttalte også at han/hun aldri forventet at Steele ville inkludere uttalelsene fra vedkommende i rapporter eller presentere dem som fakta. Ifølge agentene, sa primærkilden at han/hun hadde gjort det klart for Steele at han/hun ikke hadde noe bevis for å støtte uttalelsene og at «det bare var snakk,» ifølge Horowitzs rapport.

FBI utelot å inkludere denne informasjonen og andre vesentlige fakta om Page til FISA-domstolen, da det føderale etterforskningsbyrået søkte om å fornye overvåkningstillatelsen av Page.

Overgrep?

Justisminister William Barr snakket om situasjonen under et intervju med Wall Street Journal i desember i fjor.

– På det tidspunktet var det tydelig at mappen var en svindel. Så hva skjedde? De ga ikke beskjed til retten, og de fortsatte å få FISA-overvåkningstillatelser basert på det dokumentet. Det verste er at de ga domstolen en uttalelse som sa: «Vi snakket med underkilden, og vi fant vedkommende troverdig og samarbeidsvillig.» Og de la det inn for å styrke mappen, sa Barr.

– Det er vanskelig å se på dette og ikke tro at det var et grovt overgrep, sa han den gangen.

Stevninger

Graham sa i mai at utvalget hans planlegger å stevne 53 toppembetspersoner fra Obama-tiden for få vitneforklaringer og undersøke dokumenter, som en del av granskningen.

Stevningene vil blant annet inkludere den sparkede FBI-direktøren James Comey, tidligere CIA-direktør John Brennan, og tidligere direktør for nasjonal etterretning (DNI) James Clapper.

