Frykter angrep

Den tyske mannen som nå er mistenkt for å ha bortført britiske Madeleine McCann, er satt i isolasjon for sin egen sikkerhet i fengselet der han soner en annen dom. For å hindre angrep fra andre innsatte får han kun gå ut av cellen sin med bevoktning.

Det opplyser delstatsmyndighetene i Schleswig-Holstein onsdag, ifølge NTB som refererer det tyske nyhetsbyrået DPA.

Nå mener tysk politi å ha klare bevis for at 43-åringen skal ha bortført og drept Madeleine McCann (3) i Portugal i 2007. Mannen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og soner nå en dom for andre forbrytelser.

