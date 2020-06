annonse

annonse

Plantingen av nye trær i Bygdøy allé er i gang. Målet er å gjenskape den historiske alleen med kun hestekastanjer.

Bygdøy allé har fra før av 152 trær, og nå plantes ti nye på nordøstsiden av alleen, mellom Skovveien og Lambrechts gate. Plantingen skal være ferdig i løpet av juli.

– Mange har engasjert seg i denne saken, og vi er glad for at vi har funnet en løsning som gir bedre forhold for de nye trærne. Bytrær er med på å gjøre Oslo til en grønnere og bedre by å bo i, og byrådet har en ambisjon om å plante enda flere trær i byen, sier miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

annonse

Totalt er det behov for om lag 65 nye trær.