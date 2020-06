I Bergen har også Miljøpartiet de Grønne (MDG) tatt til orde for at «Justitia», der en mørkhudet mann ligger under en lys gudinnes føtter, bør fjernes fra bystyresalen i Bergen.

Kunstverket er et bestillingsverk som ble malt for å henge i Rådhussalen. Kunstneren heter Mathias Blumenthal, som malte den romerske rettferdighetsgudinnen, Justitia, i 1762.

Revet ned

Tirsdag ble en statue av den berømte britiske sjømannen Robert Milligan i London revet ned av lokale myndigheter.

Under opptøyene forbundet med Black Lives Matter-bevegelsen i Storbritannias hovedstad London, er flere historiske statuer blitt vandalisert. Dette gjelder blant annet statuer av den tidligere statsministeren Winston Churchill, som i manges øyne stod var en helt som stod opp for frihet og demokrati under andre verdenskrig. Nå anklages han for å være rasist, 65 år etter sin død.

Londons borgermester Sadiq Khan har benyttet anledningen til å fastslå at alle statuer av tidligere slavehandlere bør tas ned.