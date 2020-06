annonse

Styringsgruppen for Oslopakke 3 samlet seg onsdag om et nytt handlingsprogram som delvis sikrer finansiering av Fornebubanen. For fortsatt venter Oslo- og Viken-flertallet på regjeringen.

– Nå mangler det bare at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver under på sin del av avtalen, som innebærer at regjeringen følger opp sitt tidligere løfte om å finansiere 50 prosent av banen, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til VG.

Prosjektet har en økonomisk ramme på mellom 16 og 17 milliarder kroner, og inneholder også en satsing på sykkelveier.

– Dette vil gjøre Oslo til en enda bedre sykkelby, muliggjøre fem minutters avganger på alle Oslos T-banelinjer, og ikke minst at vi kan sette i gang med Fornebubanen, sier Hermstad.

– Nå har Oslobyrådet og fylkesrådet i Viken gjort det som står i vår makt for at Fornebubanen blir finansiert og kan påbegynnes til høsten. Nå er det samferdselsminister Hareide og regjeringen det står på for at de tar sin del av regningen, som tidligere lovet, sier Aps talsperson for samferdsel i Oslo kommune, Andreas Halse, som mener dette vil sette press på regjeringen.

Også veidirektør Bjørne Grimsrud uttrykker glede for at partene har vedtatt et handlingsprogram, men understreker at finansieringen foreløpig ikke er sikret.

