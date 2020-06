annonse

Tirsdag ble en statue av den berømte britiske sjømannen Robert Milligan i London revet ned av lokale myndigheter.

Under opptøyene forbundet med Black Lives Matter-bevegelsen i Storbritannias hovedstad London, er flere historiske statuer blitt vandalisert. Dette gjelder blant annet statuer av den tidligere statsministeren Winston Churchill, som i manges øyne stod var en helt som stod opp for frihet og demokrati under andre verdenskrig. Nå anklages han for å være rasist, 65 år etter sin død.

Londons borgermester Sadiq Khan har benyttet anledningen til å fastslå at alle statuer av tidligere slavehandlere bør tas ned.

Utpekt som slavehandler

Tirsdag ble det gjort virkelighet av denne doktrinen. En statue av den skotske handelsmannen og skipseieren Robert Milligan (født 1748, død 1809), som nå er utpekt som slavehandler, ble revet ned.

Statuen stod ved West India Docks, et havnområde øst i den britiske hovedstaden, oppført på initiativ fra Milligan i sin tid.

Borgermester Khan har postet et videoklipp av rivingen på Twitter, med hashtaggen #blacklivesmatter.

UPDATE: The statue of slave trader Robert Milligan has now been removed from West India Quay.

It’s a sad truth that much of our wealth was derived from the slave trade – but this does not have to be celebrated in our public spaces. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/ca98capgnQ

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 9, 2020