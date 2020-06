annonse

34 år har gått siden Olof Palme ble skutt og drept i Stockholm. Nå henlegges saken. En antatt gjerningsmann er navngitt, men uten nye tekniske bevis.

Selv uten nye tekniske bevis, og uten å kunne koble et våpen til kulene på åstedet, mener politiet at de har funnet riktig gjerningsmann: Stig Engström, som beveget seg i Palme-kritiske kretser, og som jobbet som grafisk designer ved Skandia, derav navnet Skandiamannen.

Det er muligheten for å sammestille den enorme mengden data digitalt som har gjort at svensk politi mener å kunne konkludere med at Engström drepte Palme.

Siden Engström døde for 20 år siden, henlegges saken etter 34 års etterforskning.

Stemplet ut minutter før drapet

Engström jobbet i Skandia-huset i sentrum av Stockholm og stemplet ut fra jobben to minutter før Palme ble skutt rett rundt hjørnet.

Han var våpenkyndig og hadde gjennom en nær venn og nabo tilgang til flere våpen av samme type som Palme ble drept med.

Svensk politi var til å begynne med overbevist om at det var kurdiske PKK som sto bak drapet, men måtte siden tåle hard kritikk for ikke å ha etterforsket bredere.

To år etter drapet pågrep de den småkriminelle rusmisbrukeren Christer Pettersson, som ble funnet skyldig i Stockholms tingsrett i 1989. Dommen ble senere opphevet av Pettersson ble løslatt. Han døde i 2004.

Testamente

I ettertid har det kommet fram opplysninger som enkelte mener styrker mistanken mot Pettersson. Det hevdes blant annet at han i fylla skal ha erkjent å ha drept Palme på oppdrag fra den livstidsdømte «bombemannen» og Palme-hateren Lars Tingström.

Tingström døde i 1997 og etterlot seg angivelig et testamente der han tilsto å ha bedt Pettersson drepe Palme. Advokaten som ga det til politiet har senere imidlertid innrømmet å ha forfalsket Tingströms underskrift.

Høyreekstremist

En annen som raskt kom i søkelyset etter drapet, var den svenske høyreekstremisten Victor Gunnarsson. Han hadde tilknytning til flere ytterliggående grupper, hevdet selv å ha tilknytning til CIA og la ikke skjul på sitt dype hat til Palme. Noen år etter drapet på Palme emigrerte han til USA, der han ble funnet drept med to skudd i hodet i North Carolina i 1993.

Andre høyreekstreme har også vært inne i bildet, blant dem flere innen svensk politi og sikkerhetstjenesten Säpo. Vitner hevder blant annet å ha sett flere menn med walkietalkier da drapet fant sted, og en offentlig utredning i 1999 kritiserte etterforskerne for ikke å ha fulgt opp dette.

Sørafrikansk etterretning

Palmes sterke internasjonale engasjement mot apartheidregimet i Sør-Afrika, gjorde at også den daværende sørafrikanske etterretningstjenesten BOSS kom i søkelyset.

Den sørafrikanske etterretningstoppen Eugene de Koch hevdet i 1996 at fire navngitte BOSS-agenter sto bak drapet på Palme, blant dem Craig Williamson som ifølge svensk politi befant seg i Sverige da attentatet fant sted.

DINA og CIA

Chilensk etterretning (DINA) er et annet spor, som følge av at Palme i mange år var en av militærjuntaens krasseste kritikere. Flere vitner har fortalt at de to DINA-agentene Michael Townley og Roberto Thieme befant seg i Stockholm da Palme ble drept.

For fire år siden hevdet en mann som var på samme kino som Palme at han så Townley forlate salen da filmen var på sitt mest spennende, samtidig med at ekteparet Palme forlot kinosalen ved siden av.

Townley arbeidet også for CIA og lever i dag i USA under skjult identitet. Flere amerikanske og svenske gravejournalister er overbevist om at amerikansk etterretning var involvert, trolig gjennom Townley, angivelig på grunn av Palmes krasse USA-kritikk og fordi han nektet å samarbeide om ulovlig våpeneksport til Iran.

Bofors-sporet

Palmes angivelige trussel om å avsløre det svenske Bofors-konsernets våpensmugling til Midtøsten og milliardbestikkelser for å sikre lukrative kontrakter med India, kan også ha kostet ham livet, mener enkelte.

Mistanken ble styrket da den svenske krigsmateriellinspektøren Carl Algernon, som gransket Bofors-skandalen, på mystisk vis havnet foran et togsett på T-banen i Stockholm, året etter at Palme var drept.

At drøyt 130 andre har tilstått drapet på Olof Palme, har ikke gjort politiets arbeid enklere. Nå er etterforskningen over, og Sverige må slå seg til ro med at mannen avfyrte de dødelige kundene på Sveavägen klokka 23.21 fredag 28. februar 1986, aldri blir dømt.

Dette er «Skandiamannen» Stig Engström

Etter 34 år med etterforskning mener svensk påtalemyndighet at det var Stig Engström som drepte landets statsminister Olof Palme i 1986.

Engström, som døde i 2000, har i svenske medier fått navnet Skandiamannen, fordi han jobbet som reklamekonsulent i det såkalte Skandia-huset som ligger nær åstedet i krysset mellom Sveavägen og Tunnelgatan sentralt i Stockholm.

Han har tidligere blitt omtalt som et av de første vitnene på åstedet.

På drapskvelden 28. februar 1986 stemplet han ut fra jobben klokka 23.19. To minutter senere ble Palme skutt og drept rett rundt hjørnet.

Engström meldte seg til politiet som vitne dagen etter drapet. Over tid endret imidlertid vitnemålet hans seg, og det har inneholdt flere uklarheter.

Våpenkyndig

I 2018 konkluderte det svenske tidsskriftet Filter etter tolv års etterforskning med at det var Engström som sto bak drapet.

Frilansjournalisten Thomas Pettersson avdekket i artikkelen at Engström vanket i miljøer der hatet mot Olof Palme var sterkt og at han var våpenkyndig og hadde bakgrunn som konkurranseskytter med pistol.

Gjennom en nær venn og nabo hadde Skandiamannen også tilgang til en rekke våpen, blant dem flere revolvere av samme kaliber som det Palme ble drept med, samt ammunisjon til disse, ifølge avsløringen.

Petterson orienterte alt våren 2017 svensk politi om sine funn og den såkalte Palmegruppen fattet raskt interesse. Han ga i 2018 også ut bok basert på avsløringen.

Tragisk vending

Expressen har tidligere skrevet at etterforskerne alt i 1986 interesse for Engström, etter tips fra sikkerhetssjefen i Skandia. Han mente mannen hadde oppført seg mistenkelig i tiden rundt drapet.

Skandiamannen ble imidlertid sjekket ut av saken, til tross for at han beviselig befant seg på åstedet og at signalementet hans i stor grad stemte overens med andre vitners beskrivelse av drapsmannen.

I 2018 snakket Aftonbladet med Engströms tidligere kone, som fortalte at livet hans tok en tragisk vending etter Palme-drapet.

Ifølge henne drakk han mye, slet med dårlig selvbilde og ble førtidspensjonert fra Skandia. Han planla deretter å starte sitt eget reklamebyrå, men dette ble det aldri noe av.

I 1999 ble paret skilt, og året etter tok han ifølge ekskona livet sitt.

Engström har vært i etterforskernes søkelys lenge, og omtales gjerne som Skandiamannen.

Det opplyser Palme-gruppens leder, sjefaktor Krister Petersson.

– Jeg ser det slik at vi har kommet så langt som vi kan i etterforskningen, sa Petersson onsdag formiddag.

Engström døde i 2000.

– Siden han er død, kan jeg ikke ta ut tiltale mot ham eller sette i gang avhør, sier Petersson.

Rundt 90.000 personer har vært omfattet av etterforskningen. Gjennom årenes løp har drøyt 10.000 personer blitt avhørt, mange av dem flere ganger.

134 personer har gjennom etterforskningens gang sagt at de sto bak drapet. Blant dem tilsto 29 direkte overfor politiet.

I juli 1989 ble Christer Pettersson dømt for drapet, men i en høyere rettsinstans senere samme år ble han frikjent.

Palme-gruppen omtaler etterforskningen som den største i Sverige og sammenligner den med drapet på John F. Kennedy i USA og Lockerbie-saken i Storbritannia.

Daværende statsminister Olof Palme ble skutt og drept i Stockholm 28. februar 1986.

To kuler

Etterforskningsleder Hans Melander forklarte på onsdagens pressekonferanse om spor på åstedet, blant annet om kulen som ble avfyrt mot Palme og kulen som sneiet kona Lisbeth Palme.

– Kulen er av typen Winchester, og kaliberen er .357 magnum. Kulene er av bly og belagt med kobber, sa Melander.

Imidlertid er det svært få spor på kulene og de er ødelagt, slik at man ikke kan avgjøre om kulene kommer fra ett og samme våpen, men dette er blitt klarlagt på andre måter, forklarte han.

Flere spor vurdert

Etterforskerne kan ikke slå fast om Engström handlet alene, eller som del av en gruppe.

Det etterforskerne vet er at det var til sammen tre personer i nærheten av åstedet da skuddene falt, opplyste Melander, som også tok for seg Sør-Afrika-sporet.

– Sør-Afrika synes jeg personlig er et interessant spor med tanke på at det er et ganske konkret motivbilde. Problemet er at man ikke får fram noe spesifikt. Dessverre finnes det ikke så mye konkret at man kan gjøre så mye ut av det, sa Melander.

Han omtalte også det såkalte politisporet.

– Det handler om enkelte politifolk, politi i grupper, iblant i samarbeid med militære. Ikke her heller finnes det noe konkret som gjør at man kan gå videre på det, sa Melander.

Engström

Engström jobbet i forsikringsselskapet Skandia like ved åstedet. Ifølge en reportasje i Filter i 2018 hadde Engström, via en venn, tilgang til et våpen av samme type som ble brukt under drapet.

Han var medlem av en skyteklubb og var kritisk til Palmes politikk. Han hadde også alkoholproblemer og økonomiske problemer.

Engström var et tidlig vitne i etterforskningen, men ble senere utelukket både som vitne og gjerningsmann.

Ifølge Engströms egne opplysninger var han på jobb hele kvelden da drapet skjedde, selv om vitneopplysninger går ut på at han var ute i en periode på drapskvelden. Skandias registreringssystem viser at han gikk inn i bygningen igjen sent på kvelden.

Politiet kan ikke koble noe våpen med kuler på åstedet

Svenske etterforskere har ikke greid å koble noe våpen til de to kulene som ble funnet på åstedet der Olof Palme ble drept.

Under pressekonferansen opplyste Palme-gruppen at det har gått så lang tid at våpenet som ble brukt vil kunne sette andre spor i dag enn det gjorde i 1986.

De vet heller ikke hvor våpenet har vært og hvordan det er blitt brukt i årene etter at Palme ble drept.

Politiet har prøveskutt i alt 788 våpen.

Forfatter pekte på Skandiamannen

I boka «Den osannolika mördaren» peker forfatteren Thomas Petterson på Stig Engström, også kjent som Skandiamannen, som Olof Palmes drapsmann.

Boka utkom i 2018, etter at Petterson hadde jobbet i tolv år med saken. Han var da overbevist om at Engström sto bak en av tidenes mest omtalte drapssaker.

Petterson intervjuet vitner, gravde i etterforskningsmaterialet og hadde også kontinuerlig kontakt med Palme-gruppen i politiet.

– Den første eposten jeg skrev, var til spaningsleder Stig Edqvist 2011, deretter hadde jeg kontakt med Dag Andersson i hans tid og nå i Dag Melander og Krister Petersons tid. Det har alltid handlet om Skandiamannen, sier Petterson i et intervju med SVT onsdag morgen – før resultatet ble kjent.

– Jeg ble avhørt i september 2017, og i den forbindelse forklarte politiet at de nå skulle utrede Skandiamannen ordentlig. For meg var det som å gå i mål. Det har vært en lang prosess og mye research, der målet var å rette etterforskningen mot Skandiamannen, sier Petterson.

Pettersons bok ble i 2018 belønnet med Guldspaden, Sveriges høyeste utmerkelse for gravende journalistikk.

Fakta om Olof Palme

* Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927.

* Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund.

* Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958.

* Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang.

* Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982.

* Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam.

* Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986.

* Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. (NTB)