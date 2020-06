annonse

annonse

«Mobben» slå nå tilbake mot Fox News-programlederen Tucker Carlson. Vi ha annonsører bort og showet av lufta.

Vi rapporterte tirsdag om et innslag på Tucker Carlsons Fox News show mandag kveld hvor han sa at det viktigere enn noensinne å stå imot «mobben» som krever lojalitet til absurde krav. Man må fastholde sunn fornuft og ikke gi etter for noen krav om at man skal si seg enig i noe som man ikke er enig i. Stikkordet var integritet, mente Carlson. Ved det minste tegn til svakhet er mobben over deg med ytterligere krav om underkastelse.

Carlson nevnte også hvordan folk har mistet jobben de siste dagene for å ha «feil» meninger.

annonse

Les også: Tucker Carlson: – Mobben krever underkastelse

Den nevnte «mobben» kastet seg raskt over Carlson på sosiale medier, skriver Washington Post. Kritikerne mente Carlson uttalte seg rasistisk. Fox News har avvist anklagene som grunnløse.

På tirsdag tok Tucker Carlson selv opp kritikken, og fastholdt viktigheten av å si sannheten og ikke gi etter for mobben. Han roste også Fox News for stå opp for uavhengighet og journalistikk.

Ikke sikre

annonse

Men ikke alle hans støttespillere er like sikre på at han sitter trygt. Youtuberen Tim Cast mener Fox News er et kommersielt selskap som han er redd vil påvirkes av annonsørboikott. Allerede i desember 2018 begynte de første annonsørene å trekke seg seg fra showet til Tucker selv om han har blant de aller høyeste seertallene på Fox eller noen andre kabel-tv programmer i USA.

Fra Norge er vi kjent med tilsvarende boikottkampanjer rettet mot Resett. Hensikten er å drive kanalene man ikke liker vekk fra offentligheten slik at ens egne synspunkter kan ha monopol. I Norge har både aktivister, anonyme troll på internett og kjente politikere deltatt i oppfordringene om boikott av Resett.

I tirsdagens episode viser og kommenterer Tucker Carlson ytterligere, det han mener er groteske eksempler på aktivisme for å presse folk fra jobben En serbiske fotballspiller fikk sparker i Los Angeles etter at kona hans hadde tvitret om protestene på en måte «mobben» mente var rasistisk. En hvit professor er suspendert etter å ha avvist fritak fra eksamen for en svart elev som påberopte seg emosjonelt stress etter George Floyds død. Og ytterligere to redaktører har måttet gå fra stillingene sine.

Tucker Carlsons nyeste episode kan sees under.

annonse

Tucker: The rise of left-wing rage mobs in America Something terrifying has descended on America. Terrible ideas suddenly have free reign and no one pushed back. #FoxNews #Tucker Subscribe to Fox News! https:…