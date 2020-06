annonse

Jack Dorsey sitt selskap, Twitter og Square, vil markere 19. juni som minnedag for slutten på slaveriet i USA med fri for alle ansatte.

Ifølge nettstedet Juneteenth.com som Dorsey knyttes til, så vil han kalle fridagen «Juneteenth» og at den vil markere 19. juni 1865 som dagen da unionens soldater under den amerikanske borgerkrigen kom fram til Texas med beskjeden om at krigen og slaveriet var over.

President Abraham Lincoln hadde mer enn to år tidligere utgitt sin emansipasjonserklæring, der frigjøringen av slavene ble proklamert. Da unionen nådde Texas var det et viktig steg på veien for å få gjennomført frigjøringen i praksis.

– Både Twitter og Square gjør #Juneteenth (June 19th) til fridag fra jobb, for alltid, skriver Dorsey i en melding.

Both Twitter and Square are making #Juneteenth (June 19th) a company holiday in the US, forevermore. A day for celebration, education, and connection.https://t.co/xmR3fWMiRs — jack (@jack) June 9, 2020

Dorsey skriver også at dette er en dag for feiring, utdanning og kontakt.