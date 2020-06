annonse

Alderen på norske styremedlemmer er høy, og de eldste er mest klimaskeptiske.

– Ikke nok med at nordmenn er blant de mest klimaskeptiske i verden, kun slått av USA og Saudi-Arabia. I norske selskaper er mer enn syv av ti styremedlemmer 45 år eller eldre. Denne «grå» aldersgruppen er langt mindre bekymret for klimaendringer enn de under 30 år, ifølge Cicero, skriver rådgiver og tekstforfatter Fred Hauge i NRK Ytring.

Hauge skriver at styrerommene i norske bedrifter domineres av den minst klimabekymrede aldersgruppen i et av verdens mest klimaskeptiske land. Det er 85 000 styremedlemmer på 67 år eller over, mot kun 3 600 under 25 år.

– Norge var først med kjønnskvotering i styrer. Vil vi gå foran med alderskvotering også? spør han og fortsetter: – står grå styrer i veien for et grønt skifte? De under 30 har mindre enn 3 prosent av alle styreplasser og god grunn til å spørre.

Han sier at de med makt har minst risiko for å erfare konsekvensene av klimaendringene, og det øker sannsynligheten for at det tas høyere risiko. «Grå» styrer kan bety at det tas klimabeslutninger med høyere risiko for yngre enn for eldre.

– Skal et grønt skifte lykkes må endringene starte på toppen. Og noen må gå foran, skriver han.

Hauge foreslår en sammensetning med 30 % under 30 i norske bedriftsstyrer. Norge var først med kjønnskvotering i styrer. Vil vi gå foran med alderskvotering også?

– I en verden på vippepunktet får selv håp egenvekt, tror han.