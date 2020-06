annonse

– Vindkraftverket er like mye et overgrep mot lokalsamfunnet og folkestyret, som det er et overgrep mot naturlandskapet som vil sjeneres.

Det er planer om å bygge åtte vindturbiner på Haramsfjellet, i havgapet utenfor Ålesund. Her har aksjonister de siste ukene blokkert anleggsmaskiner fra å sette i land med ferge og å kjøre videre opp til fjellet der vindmølleparken skal bygges ut.

Aksjonistene har fått støtte fra mange steder av landet og pengebeløp er samlet inn for å dekke bøter og andre utgifter de protesterende har pådratt seg.

Makta flyttes fra vanlige folk

Kommunestyrerepresentant Preben Dimmen i Ålesund, som Haramsøya er en del av, forklarer engasjementet med at veldig mange føler at «makta» flytter seg stadig lengre vekk fra vanlige folk, og at vanlige folk ikke føler tilhørighet til prosessene som påvirker lokalsamfunnene.

– Vindkraftverket er like mye et overgrep mot lokalsamfunnet og folkestyret, som det er et overgrep mot naturlandskapet som vil sjeneres. Fjell er viktig for nordmenn, og veldig viktig for sunnmøringer. Lokalbefolkningen søker frihet og ro der. Med disse gigantiske vindturbinene vil den stille roen og muligheten for rekreasjon for både den mest lokale befolkningen samt mennesker omkring på fastlandet, være et ferdig kapittel. Dette bør spesielt sees i sammenheng med Nordøyvegen som vil koble blant anna Haramsøya til fastlandet i den nye storkommunen Ålesund. Potensielt kunne det gitt store verdier, men med vindturbinene er det nesten slik at gevinsten nulles ut. Det sier iallfall mange av ungdommene på øya.

Tett lokalmiljø

Dimmen meldte seg nylig ut av Høyre og har nå meldt seg inn i Fremskrittspartiet. Han gikk ut av Høyre fordi han mente partiet ikke lenger hadde noen konservativ profil. På sosiale medier har han også med stort hell samlet inn penger til aksjonistene på øya som febrilsk forsøker å stoppe det de ser på som ødeleggelse av norsk natur.

Den unge lokalpolitikeren forklarer at Haramsøya er ei nokså lita øy i ytterkanten av nye Ålesund kommune, helt ytterst i det sunnmørske havgapet.

Stolte og identitetsbevisste

Han kaller det tresifrede antallet mennesker på øya som «stolte og identitetsbevisste».

– Lokalmiljøet er tett og øya har noen fantastiske turmuligheter. Naturlandskapet er fabelaktig, sannelig Sunnmøre på noe av sitt beste, sier Dimmen.

– Du sier at folk føler dette som et overgrep. Men er ikke saken godt demokratisk forankret?

– Den er ikke godt demokratisk forankret. Saken i seg selv er et nederlag for det lokale folkestyret. Folk føler seg totalt overkjørt av «sentralmakta». De gangene vindkraftverket har blitt behandlet i det gamle kommunestyret, har man fattet vedtak imot utbygging. Nesten som en bivirkning av en annen sak, sa man på ett tidspunkt ja, men til et helt annet prosjekt i størrelse og omfang.

Bastant nei

Han viser til at politikerne nå sier bastant nei, slik som man både har gjort i det gamle kommunestyret og i nye Ålesund kommune, senest i formannskapet i kommunen mandag.

–Konsesjonen baseres på en rekke feil. Dette vil prøves i retten. Det gjelder størrelser på turbinene, adkomstveier, kaianlegget (som angivelig skal være registrert for bruk i sammenheng med opdrett, og som vil forlenges av en bred vei som går på tvers av dyrket mark), støynivå og andre detaljer i søknadene som må ettergås. Formannskapet i Ålesund har nettopp vedtatt at man ønsker en ny støyrapport med riktige parametre. I mellomtiden må arbeidet stoppes opp. Motstanden er godt forankret i lokalbefolkningen. Så får vi se om tilliten til det lokale folkestyret overlever dette her.

