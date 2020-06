annonse

En rekke profilerte stortingsrepresentanter vil ikke ta en ny periode etter valget i 2021. Nå kan det gå mot storutskiftning på Stortinget.

– Jeg tror det kan komme mange nye representanter inn på Stortinget ved valget neste år, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Nominasjonsfristen i flere av partienes fylkeslag har nå gått ut.

En foreløpig opptelling NTB har gjort, viser at av 169 representanter, har 30 så langt meldt at de ikke vil fortsette på Stortinget. 84 har sagt at de stiller seg til disposisjon for en ny periode.

Store navn på vei ut

Blant dem som har meldt at de ikke vil ta noen ny periode på Stortinget når perioden går ut neste høst, finner vi en rekke profilerte politikere.

Arbeiderpartiet mister representanter som Jette Christensen, Marianne Marthinsen, Martin Henriksen og Dag Terje Andersen.

I Høyre har de nåværende statsrådene Bent Høie og Frank Bakke-Jensen, i tillegg til tidligere stortingspresident Olemic Thommessen, sagt at de ikke er aktuelle for en ny periode.

I KrF har tidligere leder Knut Arild Hareide sagt at han ikke tar gjenvalg. Det samme har Venstre-leder Trine Skei Grande gjort. Tidligere senterpartileder Liv Signe Navarsete har også gitt beskjed om at hun gir seg etter 16 år på Stortinget.

Sperregrensa kan gi nye ansikter

Det kan gå mot et nytt flertall på Stortinget neste høst. De rødgrønne har i lang tid ledet på målingene, blant annet fordi Venstre og KrF har ligget under sperregrensa. Samtidig har Rødt og MDG karret seg over grensa på 4 prosent.

– Sperregrensa kan slå kraftig ut på hvor mange nye ansikter vi vil se på Stortinget etter neste valg. Det kan potensielt komme inn mange nye representanter for MDG og Rødt, mens Venstre og KrF kan miste en god del, sier Bergh.

Han mener at målingene også kan gi utslag i hvordan representantene ser på fremtiden.

– Det kan være at noen politikere frykter å havne i opposisjon etter valget, og det kan bidra til at de ikke ønsker en ny periode. Samtidig kan det slå motsatt ut for partiene som ligger an til å få mer makt.

Mange ut for Ap

Særlig i Arbeiderpartiet ligger det an til stor utskiftning. Så langt har 11 av dagens 49 representanter sagt at de ikke ønsker en ny periode, mens 17 håper på gjenvalg.

– Konfliktene i Arbeiderpartiet er en forklaring på hvorfor mange representanter ikke ønsker gjenvalg. Som et mulig regjeringsparti etter valget kan det skape utfordringer at de mister profilerte og erfarne representanter, både på Stortinget og ved at de kan miste statsrådskandidater, sier Bergh.

Også Stortingets eldste faste representant, Martin Kolberg (Ap), har sagt at han ikke tar en ny periode. Han vil være 72 år ved valget neste år og møtte første gang på Stortinget i 1977.

– Er det en ulempe for demokratiet at det ikke er flere eldre representanter som fortsetter på Stortinget?

– Ja, jeg vil si det. De eldre utgjør en stor andel av dem som stemmer ved stortingsvalget, og da er det ikke unaturlig at de skal ha flere stemmer der. I andre land ser vi at det er mange over 70 år som sitter i parlamentene.

Kontinuitet og fornyelse

Johannes Bergh mener at det heller ikke er noen fordel med en veldig stor utskiftning på Stortinget ved hvert valg.

– Stortinget trenger en viss kontinuitet, og å ha representanter som kjenner sakene og organiseringen, sier han, og fortsetter:

– Samtidig er det også klart at man er avhengig av fornyelse og at nye stemmer kommer til.

Han understreker at det ikke finnes noen fasit på hvor mange representanter som bør skiftes ut ved hvert valg.

– Det bør være opp til velgerne. Men det er klart at et dramatisk forandret valgresultat vil føre til en større utskiftning enn hvis det er status quo.

Fakta om stortingspolitikere som tar gjenvalg i 2021

Foreløpig liste over innvalgte stortingsrepresentanter som har offentliggjort at de tar, eller ikke tar, gjenvalg til Stortinget ved valget i 2021.

Arbeiderpartiet:

Tar gjenvalg:

Nina Sandberg, Akershus

Tellef Inge Mørland, Aust-Agder

Runar Sjåstad, Finnmark

Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark

Anette Trettebergstuen, Hedmark

Ruth Grung, Hordaland

Eigil Knutsen, Hordaland

Fredric Holen Bjørdal, Møre og Romsdal

Rigmor Aasrud, Oppland

Øystein Langholm Hansen, Rogaland

Torstein Tvedt Solberg, Rogaland

Hadia Tajik, Rogaland

Lene Vågslid, Telemark

Cecilie Myrseth, Troms

Kari Henriksen, Vest-Agder

Elise Bjørnebekk-Waagen, Østfold

Stein Erik Lauvås, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Martin Kolberg, Buskerud

Ingalill Olsen, Finnmark

Jette Christensen, Hordaland

Magne Rommetveit, Hordaland

Else-May Norderhus, Møre og Romsdal

Eirik Sivertsen, Nordland

Tore Hagebakken, Oppland

Marianne Marthinsen, Oslo

Ingrid Heggø, Sogn og Fjordane

Martin Henriksen, Troms

Dag Terje Andersen, Vestfold

Fremskrittspartiet:

Tar gjenvalg:

Hans Andreas Limi, Akershus

Åshild Bruun-Gundersen, Aust-Agder

Tor André Johnsen, Hedmark

Silje Hjemdal, Hordaland

Helge André Njåstad, Hordaland

Jon Georg Dale, Møre og Romsdal

Sylvi Listhaug, Møre og Romsdal

Terje Halleland, Rogaland

Roy Steffensen, Rogaland

Bård Hoksrud, Telemark

Gisle Meininger Saudland, Vest-Agder

Morten Stordalen, Vestfold

Tar ikke gjenvalg:

Kari Kjønaas Kjos, Akershus



Solveig Horne, Rogaland

Morten Ørsal Johansen, Oppland

Høyre:

Tar gjenvalg:

Henrik Asheim, Akershus

Hårek Elvenes, Akershus

Turid Kristensen, Akershus

Jan Tore Sanner, Akershus

Tone Wilhelmsen Trøen, Akershus

Svein Harberg, Aust-Agder

Torill Eidsheim, Hordaland

Liv Kari Eskeland, Hordaland

Peter Christian Frølich, Hordaland

Tom-Christer Nilsen, Hordaland

Erna Solberg, Hordaland

Ove Trellevik, Hordaland

Helge Orten, Møre og Romsdal

Vetle Wang Soleim, Møre og Romsdal

Nikolai Astrup, Oslo

Stefan Heggelund, Oslo

Mudassar Kapur, Oslo

Heidi Nordby Lunde, Oslo

Camilla Strandskog, Oslo

Ine Eriksen Søreide, Oslo

Michael Tetzschner, Oslo

Mathilde Tybring-Gjedde, Oslo

Tina Bru, Rogaland

Margret Hagerup, Rogaland

Sveinung Stensland, Rogaland

Kent Gudmundsen, Troms

Ingunn Foss, Vest-Agder

Erlend Larsen, Vestfold

Kårstein Eidem Løvaas, Vestfold

Lene Camilla Westgaard-Halle, Vestfold

Ingjerd Schou, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Nils Aage Jegstad, Akershus

Frank Bakke-Jensen, Finnmark

Kristian Tonning Riise, Hedmark

Marianne Synnes Emblemsvåg, Møre og Romsdal



Olemic Thommessen, Oppland

Bent Høie, Rogaland

Frida Melvær, Sogn og Fjordane

Norunn Tveiten Benestad, Vest-Agder

Kristelig Folkeparti:

Tar gjenvalg:

Kjell Ingolf Ropstad, Aust-Agder

Tore Storehaug, Sogn og Fjordane

Olaug Bollestad, Rogaland

Tar ikke gjenvalg:

Knut Arild Hareide, Hordaland

Steinar Reiten, Møre og Romsdal

Torhild Bransdal, Vest-Agder

Hans Fredrik Grøvan, Vest-Agder

Miljøpartiet De Grønne:

Partiets eneste stortingsrepresentant, Une Bastholm, har ikke offentliggjort om hun tar gjenvalg.

Rødt:

Tar gjenvalg:

Bjørnar Moxnes, Oslo

Senterpartiet:

Tar gjenvalg:

Emilie Enger Mehl, Hedmark

Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark

Nils T. Bjørke, Hordaland

Kjersti Toppe, Hordaland

Jenny Klinge, Møre og Romsdal

Siv Mossleth, Nordland

Willfred Nordlund, Nordland

Marit Arnstad, Nord-Trøndelag

Marit Knutsdatter Strand, Oppland

Geir Pollestad, Rogaland

Sandra Borch, Troms

Ole André Myhrvold, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Ivar Odnes, Oppland (døde i 2018)

Liv Signe Navarsete, Sogn og Fjordane

Sosialistisk Venstreparti:

Tar gjenvalg:

Audun Lysbakken, Hordaland

Mona Fagerås, Nordland

Kari Elisabeth Kaski, Oslo

Petter Eide, Oslo

Lars Haltbrekken, Sør-Trøndelag

Torgeir Knag Fylkesnes, Troms

Freddy André Øvstegård, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Solfrid Lerbrekk, Rogaland



Venstre:

Tar gjenvalg:

Ola Elvestuen, Oslo

Tar ikke gjenvalg:

Ketil Kjenseth, Oppland

Trine Skei Grande, Oslo

Kilder: Dagens Næringsliv, Sunnmørsposten, iTromsø, Sarpsborg Arbeiderblad, Bergens Tidende, Harstad Tidende, Budstikka, Trønder-Avisa, Dagbladet, VG, Stavanger Aftenblad, Altaposten, Fædrelandsvennen, Nationen, Smaalenenes Avis, Bergensavisen, Rogalands Avis, Avisen Agder, Lister24, Gudbrandsdølen Dagningen, Khrono, Moss Avis. Tønsbergs Blad, Avisa Nordland