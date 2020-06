annonse

Nær halvparten av befolkningen er kritisk til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge, ifølge en ny undersøkelse.

Kun to av ti mener den fungerer bra, ifølge undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Hele 47 prosent svarer at integreringen i Norge fungerer ganske eller meget dårlig. Funnene er omtrent som tidligere år, melder NTB.

Totalt 2.968 personer er spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført i november og desember i fjor.

– Funnene fra integreringsbarometeret understreker viktigheten av at vi har en fortsatt bred satsing på feltet og må jobbe sammen. Det å beherske norsk er nøkkelen til god integrering, og der har regjeringen kommet med nye tiltak som vi mener vil gjøre integreringen i Norge enda bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at det er et delt syn på om man ønsker flere innvandrere til Norge. Tre av ti svarer at de ønsker flere, mens fire av ti svarer at de ønsker færre.

Fire at ti svarer at innvandring i hovedsak er bra for Norge, mens tre av ti svarer at det er dårlig for Norge.

Kvinner er i større grad positive til innvandring enn menn.