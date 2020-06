annonse

annonse

Selvsagt vil jeg slite, når jeg skal forsvare og dokumentere fakta for denne påstanden/ytringen.

Det finnes selvsagt ingen slik statistikk. Hvorfor skulle gule biler være farligere enn f.eks. blå? Påstanden om at «Gule biler er farlige», den forkaster vi lett. Den er sprø og holder ikke mål.

Med hva med disse fire (ikke) helt vilkårlige eksemplene:

annonse

«Donald Trump er dum!» «Klimakrisen er reell!» «CO2-nivået er farlig høyt!» «Vi både må og er moralsk forpliktet til å hente Moria-barna hit til Norge!»

Hele poenget med denne teksten, er å vise dere at alle disse setningene bare er påstander. De kan være riktige, intetsigende eller gale. Poenget er at de må begrunnes, begrunnes og begrunnes. Først da blir ytringene interessante.

I mitt eksempel ville jeg hatt store problemer med å underbygge at gule biler (faktisk) er livsfarlige. Å rope det ut, eller gjenta de samme ytringene til det kjedsommelige, gjør fortsatt ikke ytringen sann.

Eliten, politikere og også media kommer stadig med ytringer, men svært sjelden begrunnelser. De underbygger ikke i det hele tatt, eller svært lettvint. Ofte kan de i tillegg blande inn ukorrekte ord og uttrykk inn i ytringene. Bærekraft, sårbarhet, grønne jobber, klimaavtrykk, osv er eksempler.

Politikerne snakker i overskrifter. Det blir et salig rot å finne ut av. Alt i en tekst bør være riktig, og ved å bruke svada lager man en tykk tåke. Likefullt går altfor mange på limpinnen.

annonse

La oss raskt analysere de 4 setningene.

1. «Donald Trump er dum!»

Ingen av oss kjenner ham så en skal være forsiktig å ytre noe så negativt uten at en virkelig har god argumentasjon på at det er korrekt. Han har jo klart seg ganske godt over brukbart som forretningsmann og TV-stjerne. Han har fått bygd flere bygninger, han har skrevet bok, han har klart å bli president i USA – mot alle odds (og en svært fiendtlig elite og media).

Han kan lett prate 70 minutter uten manus, og kan navnet på 30 journalister på de første radene. Dum? Neppe, vi mangler holdepunkter der. Men det er heller ikke viktig. Akkurat som utseendet. Om han er en kloss, grønn, sprek, sexy, uappetittlig, lyktestolpe, kortvokst, tykk eller bustete, spiller jo selvsagt ingen rolle. Hvilken politikk Trump står for og fører, det er viktig. Det er det essensielle. Det andre er uvesentlig. Hva han får utrettet, hva han vil. Det er det som betyr noe.

(«Trumps verden» på TV2 diskuterer aldri politikken – alltid personen, men det har du vel merket?)

annonse

2. «Klimakrisen er reell!»

Ok, da må vi først vite definisjonen på en klimakrise, før vi i det hele tatt kan begynne..

Klima betyr vær målt over en noe lengre periode. Krise kommer gjerne fort og uventet (som COVID-19). Hvor er det så ille? Vel, egentlig ikke noe sted. Vel, da begynner allerede her begrunnelsen å bli tynn og dårlig..

3.«CO2-nivået er farlig høyt!»

Farlig for hvem? For edderkoppene? Eller menneskene? Hvor farlig? Vil vi dø? Koke ihjel? Eller kveles? Vil vi slukes av det (påståtte) økte havnivået? Og når forresten?

Ytringen lager flere spørsmål enn svar. Påstanden er ikke begrunnet. Ytringen er høyst trolig gal, særlig når vi leser at CO2 er livets gass, og det er kun 0,036 % av den i atmosfæren. Vi vet og at det vokser raskere og bedre hvis det er noe Co2 i lufta. Ergo, bare forkast, slik den ligger.

4. «Vi både må og er forpliktet til å hente Moria-barna hit til Norge!»

Hvem er vi? Politikerne? Må dere virkelig det? Dere kan vel velge? Skal dere være med på flyet? Hvorfor ikke hjelpe i nærområdet?

Det er vel mer moralsk å eventuelt hjelpe flere enn noen få? Blir det ikke også veldig urettferdig å hjelpe noen få veldig mye, istedenfor mange flere, noe mindre. Barn? Eller skjeggbarn som iherdig påstår at de fortsatt er ungdommer med et voksent ytre?

annonse

Og skal «barna» hit, mens de voksne skal bli igjen? Hva er tanken? Hvor lenge skal de være her? Hva er planen? Hvor dyrt blir dette? Hva med språket?

Jeg bare spør. Det bør du også.