Australias statsminister Scott Morrison sier han ikke lar seg skremme av Kina og at han ikke vil bytte viktige verdier mot eksport.

– Vi er en åpen handelsnasjon, men jeg kommer aldri til å bytte bort våre verdier på grunn av tvang, uansett hvor den kommer fra, sa statsminister Morrison til radiostasjonen 2GB torsdag, ifølge ABC News.

Han la til at Australia alltid vil handle i tråd med sine nasjonale interesser og aldri la seg skremme av trusler.

Kina har forsøkt å fryse ut Australia etter at landet sto i spissen for å be om en internasjonal gransking av coronautbruddets opprinnelse.

To av Australias viktigste eksportvarer til Kina, bygg og storfekjøtt, har fått påført toll eller er blitt stanset av Kina siden april. I «tillegg advarer kinesiske myndigheter turister og studenter mot å reise til Australia fordi Kina hevder det er risiko for å bli utsatt for rasisme der,» skriver NTB.

– Det er vrøvl. Det er en latterlig påstand, sa Morrison i et intervju med radiostasjonen 3AW i Melbourne torsdag.