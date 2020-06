annonse

Stortingets vedtak om å utvide adgangen til fosterdiagnostikk og kvinners økte mulighet til å få barn betyr at man med statens velsignelse flytter de biologiske grensene for menneskelig reproduksjon.

På medisinens områder sørger forskning og utvikling for at naturens “regulering” av menneskenes helse og reproduksjon i stadig større grad overtas av menneskene selv. I takt med denne medisinske utviklingen skjer det også en kontinuerlig utvidelse av det menneskelige rettighetsområdet. Dess flere helsegoder vitenskapen frambringer, dess flere krever adgang til vitenskapelig teknikker for å kompensere for biologisk “unormalitet”, slik som for eksempel barnløshet.

For å legitimere, og ikke minst, legalisere rettigheter i dagens samfunn, blir det vist til et av de mest grunnleggende prinsipper i den moderne velferdsstaten – prinsippet om likhet. I det postmoderne samfunnet er alle menneskene like i den forstand at de skal ha de samme rettighetene. Staten garanterer for at folk får sine rettigheter oppfylt og innfridd, og langt bak i den moderne rettighetsverdenens tåkeheim kan man skimte menneskerettighetene med sine universelle bestrebelser, som en ultimat, men foreløpig lite effektiv garantist.

Hvis man skal forstå det postmoderne samfunnet, må man, i tillegg til begrepet likhet, forstå to andre sentrale begreper: rettigheter og natur, og hvordan den menneskelige praksisen knyttet til disse tre begrepene, framtrer og virker i samfunnet.

Før utviklingen av moderne medisin og det postmoderne velferdssamfunnet var reproduksjon en prosess regulert av naturen, og naturen går som kjent sin gang. Men i vår tid har den medisinske vitenskapen grepet inn i denne reguleringen og gjort det mulig for barnløse kvinner (ektepar) å få barn ved hjelp av kunstig befruktning. Ettersom den medisinske utviklingen har gått videre, har også det menneskelige reproduksjonsrepertoaret utvidet seg. I dag trenger ikke kvinnen engang egne egg for å sette barn til verden. Det holder at hun får egg fra en annen kvinne, en ordning nå også sanksjonert av norsk lov.

Men reproduksjonsrepertoaret nå er større og langt bredere enn det som er regulert og garantert av staten. En kvinne i dag behøver ikke selv å gjennomgå et svangerskap. I tillegg til å kjøpe seg egg, kan hun kjøpe andre kvinner til å la seg befrukte og til å ta på seg svangerskapet. Selv om mannlig sæd stadig er påkrevd, kan lesbiske kvinner i dag på “sædklinikker” få unnfanget barn. Lesbiske par med barn er i ferd med å bli en standard familiekombinasjon. Selv homofile par benytter seg av de reproduksjonstilbudene som finnes i utlandet der de kan kjøpe seg spedbarn ved å betale en surrogatmor til å la seg befrukte og bære fram barnet.

Menneskelig reproduksjon kan altså gjennomføres uten de konvensjonelle metodene som er gitt fra naturens side. De som ønsker seg barn, trenger ikke engang å bruke egne egg og egen sæd. Begge deler kan kjøpes på det internasjonale markedet. Og vi har trolig bare sett begynnelsen på dette markedet og denne ordningen, som også etter hvert kan tenkes å bli lovregulert av staten for å styrke likestillingen og rettighetene for minoriteter på reproduksjonsområdet. Men foreløpig vil vi neppe få oppleve staten som garantist for at homofile menn skal ha rett til å få barn.

Debatten om og protestene mot Bioteknologi-loven har i stor grad vært sentrert rundt det bedrede tilbudet om fosterdiagnostikk som kan føre til at det ikke lenger vil fødes barn med Downs syndrom. Og det innebærer, ifølge Kristelig Folkeparti-leder Kjell Ingolf Ropstad og hans meningsfeller, et sorteringssamfunn og en trussel mot mangfold og humanitet.

Å ha Downs syndrom er en funksjonshemning som medfører nedsatt fysisk og mental kapasitet. Og man kan da spørre om hvilken rett Ropstad & co har til å “dømme” foreldre til å føde barn med funksjonshemninger for å sikre samfunnets mangfold og legitimere motstand mot det de kaller sorteringssamfunnet? Hva slags moral er det som hevder at andres unødvendige lidelser og ulykke er en betingelse for samfunnets humanitet? Og impliserer ikke KrF’s nei til eggdonasjon og enslige kvinners rett til barn en likeså stor trussel mot mangfoldet og sorteringssamfunnet som flertallets ja til utvidet fosterdiagnostikk?

De postmoderne, vestlige samfunnene har utviklet reproduksjonsregimer som peker i retning av alle’s rett til å få barn, og det er grunn til å spørre om dette er rettigheter i fritt spinn. Hva slags konsekvenser det har for samfunnet at barn vokser opp i familier uten fedre – uten mødre og delvis, eller helt, å være satt utenfor foreldrenes genetiske arv, er noe framtiden kanskje kan gi artikulerte svar på. Foreløpig har reproduksjon utenfor “naturens regime” ikke noe særlig omfang, men i en rapport fra 2010 ble det anslått at mellom 30.000 og 60.000 barn årlig blir født i USA som resultat av sæd-donasjon.

Det postmoderne samfunnets forståelse av begreper som natur, rettigheter og likhet og praksisen knyttet til disse begrepene, avler stadige dilemmaer, paradokser, motsigelser og problemer, noe som ikke minst avspeiler seg i den mer eller mindre flyktige debatten om Bioteknologiloven. At kvinners egne egg og mannens egen sæd får stadig mindre betydning i reproduksjonen, kan ses i sammenheng med oppløsningen av den tradisjonelle familien i Vesten og med en globalisering der identitet i stadig mindre grad knyttes til nasjon og etnisitet og stadig mer til identitære grupper og multikultur. Om de barna som fødes, stammer fra ens egne gener, betyr stadig mindre i en verden der vi alle skal være “like”, der vi alle skal ha de samme rettighetene, uansett land og bakgrunn.

Den postmoderne rettighetsideologien gjør at folks rettigheter er blitt løst fra de lokale og nasjonale produksjonsfellesskapene og blitt til en del av et universelt og abstrahert rettighetsregime i stadig større “avstand fra naturen” og med de vestlige statene som garantister. Kappingen av folks bånd til deres egen genetisk arv, ble forberedt i Vesten, før teknologiens inntreden i reproduksjonssfæren, gjennom import av adoptivbarn fra andre deler av verden. Det postmoderne samfunnene er nå i gang med en omlegging av sine reproduksjonsregimer ved hjelp av storstilte likhets- og rettighetstiltak på områder der individene er ulikestilt fra naturens side. Og kun med protester fra kristne “mørkemenn” og eventuelle høyrekonservative “rasister” er Vesten på god vei inn i den liberale “friheten” der vindene blåser uhemmet og fritt og fortøyningene til “naturen” er kappet over, og der markedet styrer alt, med staten som garantist.