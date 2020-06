annonse

annonse

– Hadde man vært reelt opptatt av ytringsfrihet og pressefrihet, hadde man selvsagt kjempet for at også de får muligheten til å ytre sin mening på lik linje med mainstream media.

Under debatten om den nye etterretningsloven uttalte stortingsrepresentant Christain Tybring-Gjedde (Frp) seg fra talerstolen. uttaler seg fra Stortingets talerstol i debatten om

etterretningstjenesteloven.

Han mener det er artig når når folk er opptatt av ytringsfrihet, personvern og kildebeskyttelse, mens de ikke er opptatt av at ytringsfriheten er permanent og at den gjelder alle.

– Kampen mot de alternative mediene er enorm. Kampen mot Resett, kampen mot Document og kampen mot HRS er helt enorm – den er helt fanatisk, selv om de driver helt lovlig virksomhet. Hadde man vært reelt opptatt av ytringsfrihet og pressefrihet, hadde man selvsagt kjempet for at også de får muligheten til å ytre sin mening på lik linje med

mainstream media. Det er for hult hvis man ikke kan forsvare også alternative medier, så det håper jeg man begynner med – og sier at vi skal ha fair pressefrihet og ytringsfrihet i Norge og verne om den. Da tror jeg på hva de faktisk sier.

annonse