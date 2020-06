annonse

Statsadvokaten i København krever fengsel for lederen av det islamkritiske partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Paludan er tiltalt for 14 ulike lovbrudd, blant dem brudd på rasismeparagrafen og voldsbruk, skriver avisen Berlingske. Han er tidligere dømt for rasisme i Danmark.

Til Resett uttalte Paludan om dommen:

– Jeg har en dom for at jeg har sagt noe om forskjellen i IQ mellom forskjellige land. Og det er sånn at om jeg får en dom for å ytre en vitenskapelig sannhet, så vil jeg se den dommen som en medalje, det synes jeg enhver borger bør gjøre i et demokratisk samfunn.

Tiltalen for voldsbruk gjelder en hendelse i Sorø i januar, da Paludan tråkket på gassen og akselererte, mens det lå en person på bilpanseret hans. Hva personen gjorde på panseret kommer ikke frem av NTBs melding om saken.

Rettssaken mot Paludan starter i Næstved 23. juni.

