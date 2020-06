annonse

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er enige om en tiltakspakke på 400 millioner kroner for å hjelpe eldre som er rammet av koronapandemien.

– Eldre har blitt svært hardt rammet av koronapandemien. Mange har vært ensomme uten å kunne ha besøk av sine kjære og isolert hjemme uten mulighet til å være sammen med andre, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Jensen sier videre at det har vært vondt å høre om eldre som har sittet hjemme i månedsvis uten besøk eller mulighet til å kunne gå ut..

– Pengene skal være søkbare for frivillige organisasjoner som legger til rette for gode tiltak for eldre. Pengene skal både løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til NTB.