Frp fikk i avtalen med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett gjennomslag lblant annet for kutt i bompenger og å droppe utsettelse i kutt av eiendomsskatten.

Arbeiderpartiet påstår at regjeringspartiene og Frp svikter vanlige arbeidsfolk i sitt budsjettforlik.

– En del av de tingene som foreslås her, er veldig klassisk Frp-politikk som ikke har så mye med krisehåndtering å gjøre. Det å ta ned bompengesatsene, det er de jo for enten det er solskinn eller regn i dette landet, sier Ap-nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik til NTB.

Hun kritiserer regjeirngen for å svikte vanlige arbeidsfolk og gi størst skattelettelser til de som har mye fra før.

Hagler

Også SV er kritiske. Partiet mener ifølge NTB det reviderte nasjonalbudsjettet er slapt.

– Det hjelper ikke med små kursjusteringer når problemet er at du kjører bakover. Midt i en politisk krise av de sjeldne leverer de fire partiene et slapt budsjett som ikke møter krisene vi står i. Det er uforståelig at de våger å snakke om en grønn tiltakspakke, og ikke gjør mer for dem som sliter i landet, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV).

Også fra Rødt hagler kritikken.

– Dette er en gavepakke til de rikeste og en dårlig deal for folk flest. Det trengs et kriseprogram for å sikre jobb, inntekt og velferd til alle, men den jobben gjør ikke høyresiden, sier nestleder Marie Sneve i Rødt til NTB.

–Store gjennomslag

Selv sier Frp at partiet har fått store gjennomslag.

– Vi har sikret store gjennomslag på viktige områder for FrP og som Norge nå trenger i den krisen vi står i. Vi sikrer til sammen én milliard kroner ekstra til pasientbehandling for å redusere helsekøene, og til å bekjempe ensomhet blant de eldre hjemme og på sykehjem. I tillegg til blir det kutt i både bompenger, bilavgifter og i sukkeravgiften, sier FrPs finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug i en melding publisert på Frps nettside.

