Da coronaviruset nådde Vancouver i Canada, ble byens Chinatown skydd som pesten av andre innbyggere. Nå viser det seg at kineserne hadde det laveste smittetallet i hele byen.

Da coronaviruset var et faktum i Vancouver i British Columbia, Canada, bestemte myndighetene seg tidlig for å ikke offentliggjøre smittetall for hver bydel.

Slik offentliggjøring kunne nemlig stigmatisere personer i hardt rammede strøk eller få strøk med lite smitte til å senke skuldrene, mente helsemyndighetene i British Columbia, ifølge South China Morning Post.

Nå er smittetallene imidlertid frigitt. Og stikk i strid med hva mange har trodd, hadde Richmond, en kinesisk-dominert bydel i Vancouver, byens laveste forekomst av COVID-19-smitte. 54 prosent av Richmonds 200.000 innbyggere er kinesere.

Mens helseregion (HR) Richmond bare hadde 44 smittede per 100.000 innbyggere, var smittetallet 64 i HR Fraser North, 67 i HR Fraser South, 83 i HR Vancouver og hele 91 i HR North Shore/Coast Garibaldi.

Dermed kan kinesiske privatpersoner og bedrifter i Vancouver ha måttet gå for lut og kaldt vann i fire måneder – til tross for at offentliggjøring av tallene delvis kunne ha forebygget situasjonen.

Siden årsskiftet rapporterer politiet i Vancouver nemlig om flere hatforbrytelser mot folk av asiatisk herkomst. Både skjellsord og fysisk vold har forekommet, foruten hærverk på eiendom. Hittil i 2020 har politiet etterforsket 29 slike saker, mot bare fire på samme tid i fjor.

Selv om coronaviruset har opphav i byen Wuhan i Kina, viser genetisk sekvensering at viruset i British Columbia trolig har hatt et opphold i Europa før det ble viderebrakt til Canadas vestkyst, ifølge informasjon som CTV News har gjengitt fra British Columbia Centre for Disease Control.

Greater Vancouver har snaut 2,5 millioner innbyggere, og er Canadas tredje største metropolregion. Byen ligger et steinkast fra grensen til USA, med Seattle som nærmeste nabo.