Barnevernskritikere i bobiler og campingstoler ventet på resultatet av det historiske kommunestyremøtet i Samnanger torsdag. Og det ble som de håpet.

I en granskningsrapport har barneverntjenesten i kommunen blitt slaktet.

I 2005 reiste barnevernslederen og kommuneoverlegen i hjem til en familiefar for å undersøke kjøleskapet hans. Skolen hadde fått bekymringsmeldinger om at barna fikk for lite mat. Og dermed startet en rekke omstridte vedtak som har ødelagt en hel familie.

– Jeg er helt rystet, sa ordfører Knut Harald Frøland da rapporten kom.

Kommunen vedtok i fjor å si unnskyld og gi oppreisning til en del av de involverte. De fikk også advokat John Christian Elden til å vurdere et eventuelt søksmål som ansatte i barnevernet i kommunen, noe han slo fast at det kunne være. Det handler i så fall om et regressøksmål i spesielt ei av sakene. Det innebærer at kommunen går til søksmål mot tidligere ansatte for å få dekket sine egen kostnader.

I dag sa kommunestyret ja til å gå videre med saken, med 13 mot 8 stemmer. Vedtaket betyr at Elden skal forberede grunnlaget for en historisk sak.

Det er NRK som skriver dette.

