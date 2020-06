annonse

annonse

Tusener trosset korona-tiltakene 5. juni og stod samlet foran Stortinget til det som endte som en langt større demonstrasjonen enn «klimabrølet». «We can’t breathe – rettferdighet for George Floyd» het demonstrasjonen.

George Floyd kan ikke få livet tilbake. Men er det virkelig noe som helst som tyder på at Floyds familie ikke vil få rettferdighet og gjenopprettelse? Saken har høyeste prioritet. Familiens advokater kommer til å ha nærmest ubegrensede ressurser til rådighet. Statsadvokaten vil lete med lys og lykt etter skjerpende omstendigheter. Politikk og media kommer til å presse på for å få en streng dom.

Saken er mer komplisert og langt mindre åpenbar enn hva bildene tilsier – mulige formildende omstendigheter er blant annet Floyds underliggende helsetilstand, obduksjonsrapporten som slår fast at han ikke døde av kvelning, funn av narkotiske stoffer i blodet, at Floyd hevdet han ikke kunne puste allerede mens han stod og at han satte seg til motverge når han ble bedt om å gå inn i politibilen.

annonse

Det kan derfor slett ikke utelukkes at dommen, den dagen den foreligger, vil utløse nye masseopptøyer. For uansett hvor grundig domstolsbehandlingen blir og uansett hvor mange millioner dollar familien får utbetalt i det sivile søksmålet som utvilsomt vil følge etter rettssaken, så forblir kjernebudskapet i BLM-bevegelsen at politi og rettsvesen i USA utgjør de to spydspissene i en undertrykkende og rasistisk okkupasjonsmakt.

Resett, som en av få medier i Norge, har skrevet om at det er ingenting i et svært omfattende statistisk materiale som tyder på at svarte behandles verre enn hvite i møte med amerikansk politi og rettsvesen.

Les også: Forfatter mener systematisk politirasisme i USA er en myte – viser til forskning

Siden det motsatte er selve hjørnesteinen i demonstrantenes budskap, hadde det vært medias soleklare plikt å gå spørsmålet i sømmene. Her har de nok en gang sviktet sitt oppdrag. Hvor var faktisk.no etter at Erna Solberg i et klarhetens øyeblikk og rett før hun fossrodde tilbake fristet seg til å si at svarte i USA begår mer kriminalitet? De gjemte seg.

annonse

I George Floyd-saken lyder derfor fortellingen omtrent som følger: en hvit amerikansk politimann kvalte en mer eller mindre tilfeldig svart mann til døde. På åpen gate, i fullt dagslys, for rullende kameraer (inkludert sitt eget, som vi enda ikke har sett), i vitners og tre kollegaers nærvær. Det hele uten å foretrekke en mine. Og viktigst av alt: Saken er slett ikke et unntak, men en vanlig, ja sågar en «systemisk» foreteelse i USA anno 2020.

Bildene vi har sett er stygge og forstyrrende, men samtidig er fortellingen vi får servert så utrolig at det må stikke mer under stolen. Statsadvokaten, som for øvrig er svart, synes ikke det var grunnlag å ta ut tiltale for mer enn uaktsomt drap. Hadde han tiltalt alle fire politifolkene for drap, må han ha visst at hele saken ville kollapset ganske umiddelbart. Ingenting av dette synes norsk og utenlandsk MSM interessert i å granske. I stedet blir BLMs fortelling stående uimotsagt.

På tross av et skadeomfang som sikkert vil måles i flerfoldige milliarder dollar og hundrevis av sårede politifolk, hvorav flere titalls med skudd og knivskader, som offer for brannbomber eller regelrette forsøk på lynsjing, er den store bekymringen til FNs generalsekretær, EUs utenrikssjef, NATOs generalsekretær nå politivold og rasisme i USA. Samt en iscenesatt uro for om hæren vil settes inn. Det franske politiets langt mer hardhendte fremferd mot de uendelig mer fredfulle gule vestene avstedkom til erindring ingen tilsvarende internasjonale reaksjoner.

Hva vil BLM-bevegelsen og organisatorene av demonstrasjonen foran Stortinget? Det er snakk om langt mer enn George Floyd. I korthet at kampen mot «hvithet» og «systemisk rasisme» settes helt øverst på agendaen for venstresidens kulturkamp også i Europa. Siden den institusjonelle rasismen er en iboende del av hvit kultur, er ikke verket fullendt før den siste rest hva som minner om historisk og kulturell kontinuitet i Europeernes hjemland er visket ut. Slik lyder i ytterste konsekvens den logiske konklusjonen. Altså: Ned med gamle statuer, ned med hvite menn, «avkoloniser» pensum, åpne alle grenser. Og la det ikke være noen tvil: Denne agendaen er ikke et forbigående blaff, men har krysset Atlanterhavet for godt.

Les også: Aktivister mot fakta inntar universitetet: – Helt på trynet, sier professor

annonse

BLM-bevegelsen godtar ingen diskusjoner, men krever i stedet betingelsesløs underkastelse: «om de inte gör som vi vill…Stockholm er vårt» roper allerede demonstranter i Stockholm. «White silence is violence» – Hvit stillhet er vold lyder et populært slagord som ofte var å se foran Stortinget. Ferdig snakka, som twittervenstre liker å si det.

Litt overalt i den vestlige verden finner det nå sted kultlignende botsøvelser hvor hvite «allierte» går ned på knærne foran svarte. Konvertering til islam kan da synes en mer lempelig form for underkastelse. I det minste råder det like rettigheter for alle rettroende, enten man stammer fra profeten eller fra Harald Hårfagre.

Den eneste måten å imøtegå BLMs narrativ er å bruke de kategoriene BLM påtvinger oss. Enten det nå heter rase, etnisitet, opprinnelse eller landbakgrunn. Man levnes helt enkelt ikke noe annet valg. Dersom overfallsvoldtekter, fornedringsvold, grov voldskriminalitet eller gatesalg av narkotika utelukkende eller i stor grad begås av minoriteter, kan ikke konsekvensen være at minoriteter ikke skal arresteres og dømmes for disse handlingene. Likhet for loven vil aldri være rasistisk. Minoriteter kan ikke kvoteres ut av fengsel.

At de som oftere utagerer havner i klammeri med loven og motsetter seg pågripelse desto oftere vil være utsatt for risiko i møte med lovens håndhevere er klart. Eugene Obiora var navnet på en norsk-nigerianer som i 2007 døde av pustebesvær etter at han motsatte seg arrest på et sosialkontor hvor han hadde fremsatt trusler. Han gjøres nå til en norsk George Floyd.

Ifølge et opprop fra organisasjonen ARISE, som var en av to initiativtagerne til fredagens demonstrasjon, er Obiora-saken et uttrykk for «institusjonell rasisme» i Norge. Det er også oppfatningen til den radikale anti-hvithetsaktivisten Guro Sibeko, som fredag holdt appell for Obiora foran Stortinget.

Politiet ble frikjent i Obiora-saken. Men uansett detaljene og gråtonene, vil demonstrantene alltid hevde at «politiet drepte Obiora», som det stod på flere plakater. Eller den neste Obiora. For i takt med at masseinnvandringen medfører stadig mer utagerende oppførsel, voldsbruk og forakt mot offentlige myndighetspersoner, er det uunngåelig at det blir flere slike tragedier. Både i Norge og i resten av Europa. Uansett hvilke forhåndsregler som tas og uansett hvilke rutiner som gjelder.

Obiora-oppropet krever bl.a. en omskrivning av selve hjørnesteinen i politiloven hvor det står at «politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig». Bestemmelsen rammer nemlig svarte. Men på samme måten som trafikken ikke kan stoppes for å nå visjonen om null trafikkdøde, så kan ikke ordensmakten opphøre å håndheve loven fordi det en gang hvert tiår forekommer et tragisk dødsfall.

Og selv ikke når ett av to sammenlignbare tilfeller i Norge har rammet minoriteter. For ARISE-talsmannen Babu Katembo, Guro Sibeko og resten av BLM-demonstrantene har neppe hørt om Erik Are Stedt. Stedt døde i 2012 etter at han ble tatt i halsgrep av en ambulansemedarbeider under en pågående politiinnsats. Han led av paranoid schizofreni. Heller ikke i dette tilfellet ble det noen disiplinære konsekvenser eller dom. Både Obiora og Stedt-saken er tragiske hendelser, men Erik Are Stedts navn er i dag glemt.

annonse

På twitter ble Erna Solberg utfordret på hvorfor hun ikke deltok i demonstrasjonen. På et slikt spørsmål kunne en statsminister for eksempel ha svart at hun har full tillitt til at den tragiske Flynn-saken blir gjenstand for grundig behandling i det amerikanske rettsapparatet. Hun kunne tilføyd at det finnes mange land som har langt større utfordringer med politivold enn USA og at politivold ikke er et nevneverdig problem i Norge.

I stedet finner Erna Solberg det passende å bortforklare sin ikke-deltagelse med smitteverntiltak. Derimot har hun «full forståelse» for at sin egen statssekretær Saida Begum deltok på demonstrasjonen. Høyres ordførerkandidat for Oslo i 2019 representerer rett nok en etnisk gruppe som nå er kraftig overrepresentert i alle ledd i norsk politikk, fra regjering og Storting til Oslo bystyre, men ifølge statsministeren har hun opplevd både «rasisme og diskriminering». Da så.

Det er svakt og skremmende at politikere bruker smittevernreglene som stråmann for ikke å ta tak i de reelle spørsmålene. Kan vi forvente at en samlet regjering tropper opp med «Black Lives Matter» og «White silence is violence» plakater på neste demonstrasjon mot rasisme og politivold? Mener de i likhet med initiativtagerne at det foregår omfattende rasisme i Norge? Er den i så fall institusjonell, systemisk, eller kanskje bare hverdagslig?

I mellomtiden må vi alle tenke oss godt om og spørre oss hva det er vi ikke skal tie om. For hvit stillhet er vold.

Bildet av de hvite BLM-konvertittene som gjør botsøvelser foran svarte, maner uvilkårlig frem uskjønne bilder av andre hvite på knærne, for eksempel i forbindelse med den utstrakte dominanse- og fornedringsvolden som utøves mot etnisk norske i Oslo og andre steder. Begge deler delt på sosiale media.

Hvis politikken kapitulerer, hvordan kan man si BLM imot? Er det navn og bilder av ofre for disse handlingene og annen voldskriminalitet vi skal komme bærende med foran Stortinget og på sosiale medier? Bilder av overfallsvoldtektene, av «grooming»-skandalene i England, av de tusenvis av navnløse offer for hensynsløs innvandrervold i hele Europa, eller for såkalt «black on white crime» for å bruke de amerikanske kategoriene som BLM nå påtvinger oss? Er svaret på «Black Lives Matter» rett og slett et uforsonlig «White Lives Matter»? Er det virkelig dit vi skal tvinges? I skyttergravene?

Hvis ikke så haster det veldig med et troverdig og rakrygget politisk svar. For foreløpig er det BLM-agendaen som setter dagsorden, med borgerkrigsaktige tilstander som eneste godt synlige langsiktige tilbud.

Den eneste sanne fortellingen om fredagens demonstrasjon er at politikerne, for å undra seg ansvaret for de enorme problemene masseinnvandringen har forårsaket, gjemmer seg bak media og aktivister som skammer og truer folket til taushet med en falsk og livsfarlig fortelling om «systemisk rasisme».