Nord-Korea gir USA en reprimande for å ha kritisert landets beslutning om å kutte all kommunikasjon med Sør-Korea og sier det kan gå utover presidentvalget.

Avgjørelsen fra Nord-Korea om å kutte direkte telefonforbindelser, kommunikasjon og samarbeidsprosjekter med naboen i sør markerte et tilbakeskritt i arbeidet for å få nordkoreanerne til å droppe atomvåpenprogrammet sitt.

Nord-Korea formidlet tydelig sine tanker om kritikk fra USA via det statlige nyhetsbyrået KCNA torsdag.

Generaldirektør Kwon Jung-gun i Nord-Koreas utenriksdepartement sier USAs «tosidige holdning» til de koreanske landene er motbydelig, og at Washington burde holde munn og først og fremst passe sine egne saker, om de ønsker å unngå å oppleve noe «hårreisende» og sikre at presidentvalget i november går uten problemer.

Den utvetydige trusselen kommer bare to dager før toårsdagen for toppmøtet for president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore, som var første gang øverste ledere i de to landene møttes.

Også FNs generalsekretær António Guterres har gått ut og beklaget at Nord-Korea nå har brutt kontakt med Sør-Korea og at landet også fysisk skal ha ødelagt kommunikasjonslinjene, som FN påpeker er nødvendige for å unngå misforståelser og feilberegninger.

Også FN trekker fram at juni er en spesiell måned for gjenforening og møter USA og Nord-Korea.

