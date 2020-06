annonse

Det åpnes ikke for ferieturer til Sverige, ifølge NRKs anonyme kilder.

Regjeringen mener at risikoen for koronasmitte i Sverige er for høy, ifølge NRK. NTB skriver at det derfor ikke vil være mulig å dra til Sverige uten ti dagers karantene når man kommer hjem til Norge igjen.

Fredag legger regjeringen frem hvordan man skal håndtere grensesituasjonen. Da vil man blant annet ventelig lansere en løsning for feriereiser til og fra Danmark.

