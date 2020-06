annonse

Ønsker et korrektiv til samfunnsdebatten.



Gjennom Facebook-gruppen « Gjennom Facebook-gruppen « Vi som ønsker Fox News og Fox Business inn i Norske kanalpakker » kommer det nå krav om å få Fox News på norske TV-skjermer.

Fredrik Korsvold er en samfunnsengasjert person som blant annet har skrevet en kronikk i VG der han er kritisk til de han kaller dommedagsprofeter fra miljøbevegelsen.

– Jeg ønsker et korrektiv til samfunnsdebatten, sier Korsvold som viser til at norske TV-seere med kanalpakker fra Altibox, Canal Digital og andre større leverandører i dag blir avspist med CNN , sier Korsvold til Resett.

– CNN er en mygg på hjemmemarkedet.

– Hva er det med Fox News som gjør at du ønsker det på norske TV-skjermer?

– Det som blir presentert i Dagsrevyen og på TV 2 er ikke den reelle samfunnsdebatten, de fleste nordmenn tar inn CNN International, men det er overhodet ikke representativt eller agendasetter i USA. Det er også et vedvarende problem at man omtaler USA, som stiller garanti for vår sikkerhet og uavhengighet gjennom Nato-samarbeidet, som en bananrepublikk.

Han sier at han har startet gruppen for å demonstrere for de store leverandørene at det finnes et marked for Fox News her i landet.

Sluttet opp

Snart 700 har så langt sluttet opp om aksjonen.