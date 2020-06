annonse

NYPD har lansert en video av det de beskriver som et «planlagt attentatforsøk» på en av deres politibetjenter.

Politimannen var ute på patrulje for å forhindre plyndringer av butikker da han ble stukket med kniv, melder Fox News.

NYPD la ut videoen på twitter.

– Tidligere denne uken ble en av våre offiserer knivstukket i nakken uten forvarsel mens han beskyttet New Yorkere. Dette var ikke et tilfeldig angrep – det var et planlagt attentatforsøk på en politibetjent i NYPD. Det er bare av flaks at dette ikke fikk et annerledes resultat, tvitret NYPD News.

Earlier this week, 1 of our officers was stabbed in the neck without warning while protecting NYers. This was not a chance encounter—it was a planned assassination attempt on an NYPD police officer.

It's only by sheer luck that this didn't have a drastically different outcome. pic.twitter.com/BG4YO849H4

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 6, 2020