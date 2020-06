annonse

annonse

Politiet i Seattle svarer ikke på oppfordringer om hjelp i en del av byen etter at bevæpnede demonstranter har erklært området som en «autonom politifri sone».

Ifølge lokalavisen KOMO, kalles området Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ) etter at Antifa-tilknyttede grupperinger og væpnede medlemmer av den venstreradikale gruppen John Brown Gun Club tok kontroll over distriktet. Politiet forlot området mandag kveld som følge av voldsomme opptøyer i nabolaget, knyttet til de landsomfattende «Black Lives Matter»-demonstrasjonene i USA.

Det har kommet ut flere rapporter om at okkupantene har opprettet sjekkpunkter og satt opp barrikader med skilt som erklærer at «Du nå forlater USA.» Inne i lovløse CHAZ skal både privatpersoner og bedrifter ha blitt presset for penger.

annonse

Lovløst

Politiet forsøker å komme i kontakt med «lederne» i den autonome sonen for å komme til en slags enighet og bringe ordensmakten tilbake inn i området, fortalte Seattles assisterende politisjef Deanna Nolette.

Nolette uttrykte bekymring for at politiet for øyeblikket ikke kan svare på oppfordringer om hjelp fra personer som oppholder seg i CHAZ.

Les også: Forfatter mener systematisk politirasisme i USA er en myte – viser til forskning

annonse

– Dette betyr at folk i hele byen som trenger hjelp fra politiet ikke får det. Det er rett og slett ikke akseptabelt for oss, sa hun.

Utpressing

Nolette påstod at demonstrantene har opprettet flere sjekkpunkter med væpnede vakter for å kontrollere hvem som kommer inn og ut av det okkuperte området, og at pengeutpressing har funnet sted.

– Mens Washington (stat) lar folk bære våpen åpenlyst, er det ingen lovlig rett å bruke disse våpnene til å skremme folk i samfunnet. Vi har hørt anekdoter om innbyggere og bedrifter som blir bedt om å betale gebyr for å operere innenfor dette området. Dette er utpressing, sa Nolette til KOMO.