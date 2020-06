annonse

Frps Per-Willy Amundsen går til frontalangrep på norsk presse etter flere saker om «rasisme» de siste ukene.

– Det er dere som skaper konfliktene. Det er dere som setter grupper opp mot hverandre. Det er dere som ikke gjør deres fordømte jobb, skriver han på Facebook i et langt innlegg der han refser mediedekningen til de etablerte mediene.

De siste ukene har et samlet norsk pressekorps skrevet utallige saker om opptøyene som har oppstått etter dødsfallet på afroamerikanske George Floyd.

De største mediene, VG, NRK og TV 2, har fokusert på den angivelige rasismen som hevdes å være hos politiet i USA. De siste dagene har det også blitt fokusert på situasjonen i Norge, der flere politikere og samfunndebattanter har hevdet at vi har et rasismeproblem også her.

– Hva med “hvite” som opplever rasisme fra mørkhudede? Som blir banket opp. Ranet. Voldtatt. Slikt som dere ikke liker å fortelle om? Er det greit, eller er det viktigere å sensurere vår historie ved å fjerne filmer og andre kunstverk som ikke passer inn i deres nye smale politisk korrekte virkelighet? spør Amundsen.

– Fungerer ikke

Frp-politikeren mener NRK er verst i klassen i sin dekning.

– Pressen fungerer ikke. Alt er rasisme. Alt vi sier, alt vi gjør. Rasisme! Ingen motstemmer. Ingen fornuft. Intet grunnlag basert i fakta. Norge er et samfunn gjennomsyret av rasisme fordi Antirasistisk senter og andre venstreekstreme sier det.

– Verst av alle: NRK. Dere burde skamme dere. Dere gjør ikke lenger jobben deres. Den fjerde statsmakt har blitt redusert til et følelsebasert, innholdsløst og aktivistisk organ hvis hensikt er å fortelle oss alle at vi er rasister. Uten hensyn til fakta, fornuft eller statistikk, skriver Amundsen.

Innlegget har gått viralt. Bare på noen få timer har over tusen personer gitt tommel opp. I kommentarfeltet roses Amundsen opp i skyene.

– Takk for ar du setter ord på mine meninger. Det er rart pressen er så ensidige og lukker øynene for alt annet som skjer, skriver en person.

– Det virker som om NRK har mistet alt som heter sannheter. Etter at kontingenten ble lagt på skatteseddelen er det bare blitt verre og verre. Vi har mistet de av reporterne som fulgte med på hva som skjer i den virkelige verden, skriver en annen.

Ytringsfrihet

Flere stusser også på at NRK og de andre etablerte mediene har fremstilt demonstrantene som fredelige og uskyldige. Resett er en av få medier som har vist den andre siden av opptøyene, der hvite kvinner og menn har fått grisebank etter å ha beskyttet butikkene sine fra å bli plyndret.

To av videoene Resett har publisert de siste dagene har gått viralt, med flere tusen delinger, noe som førte til at de havnet på listen over mest delte saker på Storyboard. Men selv om de ble mye delt, valgte de andre mediene å ignorere sakene.

Den tidligere justisministeren er bekymret for fremtiden etter å ha bevitnet nyhetene formidlet i den etablerte pressen de siste ukene.

– Hvor skal dette ende? Gir dere fullstendig blaffen i demokratiets prinsipper? Er ytringsfrihet noe som kun tilhører personer med mørk hud? skriver Amundsen.

